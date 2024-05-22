“مِـــن هُنــــا results.mlazemna.com“ الاستعلام عن نتائج وزارة التربية السادس ابتدائي عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس ابتدائي، بعد انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائي من أداء اختبارات الدور الأول ينتظر الكثير من أولياء الأمور ظهور النتائج بفارغ الصبر للاطمئنان على أبناءهم وما بذلوه من جهد على مدار العام ينتظرون حصد ثمراته أخيرا ليستمتع الطلاب بعطلة صيف سعيدة يحتفلون فيها بنجاحهم ويستعدون لاستقبال مرحلة دراسية جديدة تتطلب المزيد من الكد والتعب، وقد كشفت وزارة التربية العراقية عن أن ظهور النتائج لن يستغرق وقتا طويلا ومن المتوقع نزولها على المواقع الالكترونية خلال الأيام القليلة القادمة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وخطوات الاطلاع على نتائج السادس ابتدائي.

الاستعلام عن نتائج وزارة التربية السادس ابتدائي عبر موقع نتائجنا

تتيح وزارة التربية العراقية إمكانية الاطلاع على نتائج السادس ابتدائي عبر موقعها الالكتروني الرسمي وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور وعدم إجبارهم على التوجه الى المدرسة وإهدار وقتهم وجهدهم لمعرفة النتيجة، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة الاستعلام عن النتائج الكترونيا :

زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية من هنا.

ستجد على الصفحة الرئيسية للموقع قائمة الخدمات الالكترونية.

اختر منها خدمة “الاستعلام عن النتائج”.

حدد الصف والدور والمحافظة التابع لها الطالب ثم اضغط على “استعلام”.

خلال لحظات سيتم تنزيل ملف النتائج وبإمكانك معرفة نتيجة الطالب من خلاله.

رابط نتائج السادس ابتدائي

موقع نتائجنا هو موقع موثوق مخصص لنتائج المراحل التعليمية المختلفة داخل العراق ويساعد في تخفيف الضغط الى حد كبير عن موقع الوزارة، وللاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي من خلال موقع نتائجنا اتبع الخطوات التالية :