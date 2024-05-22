“بأقوى إشارة”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 Tom & Jerry على نايل سات وعرب سات

يرغب الكثير من حول الوطن العربي في معرفة تردد قناة توم وجيري الجديد، والذي تم تغييره من أيام قليلة حتى يتم اضافة بعض التحسينات والإضافات داخل القناة، ويبحث الجميع عن التردد حتى يتم استكمال متابعة المسلسلات والأفلام الكرتونية الرائعة التي تعرض إلى الصغار بشكل يومي وفي أوقات محددة، ونالت تلك الأفلام إعجاب جميع المشاهدين، حيث تحرص قناة توم وجيري على عرض الأفلام الناجحة والمناسبة لأعمار الصغار وهذا أكثر ما يميزها.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات

يمكن البدء في استقبال تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي وتحميلها ومشاهدة المحتوى المتميز المتوفر بشكل يومي على القناة، وحتى يتمكن المتابع من ذلك يلزم معرفة أولا البيانات الخاصة بالقناة، وهي كالآتي:

التردد: 11315.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر تصويب الخطأ: 5/6.

جودة البث: SD.

أوضحت إدارة قناة توم وجيري أنه من الممكن استقبال القناة على قمر صناعي آخر غير عرب سات، وهو القمر الصناعي نايل سات، وحتى يتمكن المشاهد من ذلك يلزم معرفة البيانات الخاصة بالقمر الصناعي، وهي عبارة عن الآتي:

تردد القناة: 12149.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر تصويب الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تحميل تردد قناة توم وجيري الجديد

حتى يبدأ المشاهد في استقبال قناة توم وجيري على التلفاز يلزم أن يكون لديه علم كامل بالخطوات التي تساعده في استقبال القناة، وتلك الخطوات سنقوم بذكرها بشكل تفصيلي خلال الخطوات الآتية: