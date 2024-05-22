اعلان حصري مترجم.. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70 على اون تركي ستار تي في التركية وباللغة العربية على موقع قصة عشق

ملايين الأشخاص على موعد بلهفة وشوق لمشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70 التي تصدرت محركات البحث الساعات الماضية، حيث قامت القنوات الناقلة ببدء الترويج للحلقة 70 ونال الإعلان الترويجي الأول إعجاب الكثير من المتابعين، ولذلك ينتظرون عرض الحلقة للإطلاع على الأحداث كاملة، أغلب المسلسلات التركي وخاصةً المسلسلات الناجحة مثل مسلسل طائر الرفراف لن تعرض سوى مرة واحدة على مدار الأسبوع وتصل مدة الحلقة 120 دقيقة.

طائر الرفراف الموسم الثاني حقق نجاح كبير للغاية وتألق أبطاله عن الموسم الأول وأصبح يحتل مكانة عالية بين مختلف المسلسلات العربية والتركية وهذا لاختلافه وتميزه عن غير، واليوم نستعرض لكم أهم أحداث مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70 والموعد والقنوات العارضة.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70

يتابع الكثير من الأشخاص مسلسل طائر الرفراف منذ طرح الموسم الأول، مما زاد عدد المتابعين في الموسم الثاني تشوقاً لمعرفة أحداثه وهل يستحق تلك الضجة الكبيرة، قصة طائر الرفراف تدور حول شاب كان يعيش في الولايات المتحدة لفترة طويلة ورده مرسول من الجد يطلب منه العودة إلى بلده، وعندما عاد الشاب الذي يدعى فريد تفاجئ بخبر جده أن اختار له فتاة من عائلة كبيرة تدعى سيران لكي يتوجهون بطلب يدها للزواج، ورغم رفض الطرفين لهذه العلاقة، إلا أن العائلتين كان تريد هذا الزواج وبالفعل تزوج فريد من سيران،

وفي بداية الزواج كانت بينهم اختلاف في وجهات النظر وتزداد المشاكل بينهم، لكن مع الوقت أصبحت سيران كل شئ بالنسبة لفريد وبعدها بدأت مشاعر الحب تتبادل بينهم، ولكن يواجه الطرفين مشاكل وصعوبات ويبذلون كل الجهد لتخطيها سوياً، وفي الموسم الثاني أصبحت علاقة فريد بسيران أقوى يتحول الحب إلى العشق وبجنون، وفي الحلقات السابقة تم خطف سيران وتعذيبها من شخص عدوة لعائل كورهان، لكن استطاع فريد ان ينقذها ويكون حماية لها طوال الوقت وتتولى الأحداث في الحلقات القادمة.

القنوات الناقلة الموسم الثاني من طائر الرفراف

تقوم عدة قنوات تركية وعربية بالعمل على نقل مسلسل طائر الرفراف بناءاً على رغبة الجمهور ويعرض المسلسل على القنوات الناقلة