اعرف نتيجتك في 3 اعدادي.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

في تلك الأيام يقوم الطلاب بأداء اختبارات الشهادة الإعدادية، لذا فإن أولياء الأمور يبحث كل منهم عن الرابط الذي يمكنهم من الاستعلام عن نتيجة الشهادة، والجدير بالذكر أنه يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من الاختبارات بعدة أيام قليلة، ويتم طرح النتيجة للطلاب بصورة إلكترونية على مواقع وزارة التربية والتعليم، وعلى بعض المواقع الموثوقة الأخرى، ولكي يتم استخراج النتيجة يلزم معرفة بعض الخطوات التي سنوضحها قريبا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

يلزم أن يتم معرفة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، حتى يتم معرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث قد تم توضيح الجدول من قبل الوزارة، والذي جاء عبارة عن الآتي:

يتم أداء اختبار مادة اللغة العربية في يوم السبت الذي يوافق 18 مايو.

في يوم الأحد الذي يوافق 19 مايو، سيتم إجراء اختبارات مادة العلوم ومادة التربية الدينية.

اختبار مادة اللغة الإنجليزية ومادة التربية الرياضية سيكون في يوم الإثنين الذي يوافق 20 مايو.

في يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر مايو، سيكون موعد أداء اختبار مادة التربية الفنية ومادة الهندسة.

يوم الأربعاء الذي يوافق 22 مايو، سيكون موعد أداء اختبار مادة الجبر والإحصاء.

سيتم الانتهاء من اختبارات الصف الثالث الإعدادي في يوم الخميس الموافق 23 مايو، حيث سيتم إجراء

اختبار مادة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

بعد أن تنتهي اختبارات الصف الثالث الإعدادي، يمكن التوجه إلى محركات البحث حتى يتم الاستعلام عن النتيجة، لكن يلزم تنفيذ بعض الخطوات، وهي عبارة عن الآتي: