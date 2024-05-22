“صَدرت الآن” نتائج الصف السادس ابتدائي الدور الاول 2024 بغداد الرصافة الاولى وباقي المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

مع اقتراب ظهور نتائج الصف السادس ابتدائي الدور الاول 2024 في دولة العراق نجد أن العديد من الشعب يترقب ظهور هذه النتائج، وكما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم ظهور النتائج لجميع المحافظات خلال الساعات القادمة، وسوف يتم الاعلان عن النتيجة بشكل كامل على موقع وزارة التربية العراقية، ونوهت الوزارة على أن نتيجة أبناء محافظة الرصافة سوف تظهر في تمام الساعة العاشرة صباحا لليوم الأربعاء 22 مايو 2024، وبالتتابع سوف يتم ظهور نتائج باقي المحافظات مثل البصرة، وكركوك، وكربلاء، وعموم المحافظات وسوف نذكر خطوات الحصول على النتيجة ليكون الجميع على أتم الاستعداد لها.

نتائج الصف السادس ابتدائي الدور الاول

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه فور الانتهاء من عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب سوف يتم ظهور نتائج الصف السادس ابتدائي الدور الاول 2024 على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويمكن الحصول على النتائج من خلال الاسم أو الرقم الامتحاني، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك القيام بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

أو من خلال موقع نتائجنا الوزاري.

سوف يظهر الموقع لك صورة امان تحتوي على بعض الأرقام والحروف عليك كتابتها.

من ثم قم بالبحث عن أيقونة نتيجة الصف السادس الابتدائي.

اختيار الدور الأول الفصل الثاني العام الدراسي 2024.

أدخل أسم الطالب، والرقم الامتحاني.

انقر على ايقونة الاستعلام.

لينك نتائج سادس ابتدائي دور أول 2024

من خلال موقع نتائجنا الوزاري التابع لوزارة التربية العراقية ستتمكن من استخراج نتائج الصف السادس ابتدائي الدور الاول 2024 بجميع المحافظات العراقية فور صدورها، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المحافظات قاربت على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب ومن ثم سيتم رفع النتائج عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا ليتمكنوا من تحميلها بصيغة pdf بكل سهولة واستخراجها.