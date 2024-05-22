استعلم حالاً.. نتائج قبول وزارة الدفاع السعودية 1445 و الاستعلام برقم الهوية

نتائج قبول وزارة الدفاع السعودية 1445 هذا ما يهتم به الكثير من المتقدمين خلال هذه الفترة، سبق وقد تقدم عدد كبير من الرجال والنساء على الوظائف المختلفة في وزارة الدفاع وفقاً للضوابط والشروط، مما تقدم الجميع بشكل إلكتروني عبر الإنترنت من خلال الرابط المخصص، ينتظر المتقدم ظهور نتائج القبول على احر من الجمر ويريدون الاطلاع على أسمائهم و الاستعداد لاجتياز المقابلة الشخصية، والتي تعد الخطوة الأخيرة قبل استلام الوظيفة،

تظهر النتائج عبارة عن كشوفات يستخرجها المتقدم برقم الهوية وتظهر في نفس اللحظة حالة رفعها على الموقع، تسعى وزارة الدفاع أن تقدم العديد من الخدمات السهلة للمتقدمين ويعتبر هذه الخدمات ضمن الأهداف التي تسعى إليها الحكومة رؤية 2030، اليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على نتائج قبول وزارة الدفاع السعودية 1445 ترقبوا معنا.

نتائج قبول وزارة الدفاع السعودية 1445

تقدم عدد كبير من المواطنين في وظائف وزارة الدفاع أثناء فترة التسجيل التي تم الإ‘لان عنها رسمياً الأسابيع الماضية، وخلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم الكشف عن ظهور نتائج القبول في وزارة الدفاع السعودية 1445، وهذا بعد الانتهاء التام من مراجعة طلبات التسجيل، وسوف يتم رفع النتائج عبر بوابة التجنيد الموحد لتسهيل الأمور على المتقدمين، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تتواصل مع المقبولين و إبلاغهم بموعد المقابلة الشخصية وتقديم المستندات الوثائق الرسمية المطلوبة.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع

تجدون النتائج على الموقع الرسمي بعد الإعلان عنها بشكل رسمي من الجهة المختصة، وتتعرفون على النتائج بكل سهولة عن طريق الخطوات التالية: