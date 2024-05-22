“هتصرف امتى” مواعيد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة يونيو 2024

يعد برنامج “حساب المواطن” أحد البرامج الهامة التي تقدمها الحكومة السعودية، يُعتبر جزءًا من جهود الدولة لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، كما يهدف برنامج “حساب المواطن” إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص أفضل لهم.

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

هذا ويبحث الكثير من المستفيدين من دعم حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الجديدة مطلع شهر يونيو القادم لعام 2024م، ومن المتعارف عليه والمعتاد أن يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن إذا كان ذلك اليوم عطلة، فقد يتم الصرف إلى يوم عمل قبل أو بعد الموعد المحدد.

كيفية الاستعلام عن دعم حساب المواطن

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن دعم حساب المواطن عبر موقع البرنامج، حيث يقومون بإدخال بياناتهم الشخصية والتحقق من الأهلية والمبالغ المستحقة.

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المزيد من التفاصيل بشأن حساب المواطن

تتضمن بعض التفاصيل الإضافية عن البرنامج ما يلي: