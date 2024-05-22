“مليووون مبروك يا شطااار“ وزارة التربية نتائج السادس ابتدائي الرصافة الاولى الدور الأول عبر نتائجنا results.mlazemna

نتائج السادس ابتدائي، أعلن موقع نتائجنا الالكتروني عن ظهور نتائج الصف السادس إبتدائي الرصافة الأولى خلال الدقائق الماضية، الجدير بالذكر أنه في الساعات الأخيرة ازدادت عمليات البحث عن نتائج الدور الاول الصف السادس الابتدائي بالعراق والتي من المتوقع ظهورها خلال هذه الأيام، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والتي بدأت خلال أداء الاختبارات ومتبقي فقط وضع الرتوش النهائية ورفع النتائج على الانترنت، وستظهر النتائج تباعا في كافة المحافظات العراقية، وستكون النتائج متاحة على أكثر من موقع الكتروني وسنوضح لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي بالخطوات.

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