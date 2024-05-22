“مليووون مبروك يا شطااار“ وزارة التربية نتائج السادس ابتدائي الرصافة الاولى الدور الأول عبر نتائجنا results.mlazemna

نتائج السادس ابتدائي، أعلن موقع نتائجنا الالكتروني عن ظهور نتائج الصف السادس إبتدائي الرصافة الأولى خلال الدقائق الماضية، الجدير بالذكر أنه في الساعات الأخيرة ازدادت عمليات البحث عن نتائج الدور الاول الصف السادس الابتدائي بالعراق والتي من المتوقع ظهورها خلال هذه الأيام، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والتي بدأت خلال أداء الاختبارات ومتبقي فقط وضع الرتوش النهائية ورفع النتائج على الانترنت، وستظهر النتائج تباعا في كافة المحافظات العراقية، وستكون النتائج متاحة على أكثر من موقع الكتروني وسنوضح لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي بالخطوات.
وزارة التربية نتائج السادس ابتدائي الرصافة الاولى الدور الأول عبر نتائجنا
مؤخرا انتهي تلاميذ مرحلة السادس ابتدائي في العراق من أداء الاختبارات والتي بذل خلالها الكثير من الطلاب جهدا كبيرا للنجاح والحصول على درجات جيدة تكلل مجهودهم طوال العام الدراسي بالتفوق، وتعد هذه المرحلة مرحلة فاصلة في حياة الطالب لأنه سينتقل بعدها الى المرحلة الاعدادية الأصعب والأشق، وقد أوشكت النتائج على الظهور لأن الوزارة عملت على إنجاز عملية تصحيح الاختبارات أثناء أيام الامتحانات، وفور الانتهاء فعليا من رصد الدرجات سيتم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة وللاطلاع عليها اتبع الخطوات التالية :
- الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر الضغط على هذا الرابط.
- بعد إدخال الكود المطلوب للتحقق سيتم نقلك الى الصفحة الرئيسية للموقع.
- من قائمة الخدمات الالكترونية اضغط على “الاستعلام عن النتائج”.
- حدد الصف “نتائج السادس ابتدائي” والمحافظة ثم اضغط على “استعلام”.
نتائج السادس ابتدائي موقع نتائجنا
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اتاحة النتائج لمختلف الصفوف الدراسية على موقع نتائجنا :
- الدخول الى موقع نتائجنا من هنا.
- ستجد نتائج السادس ابتدائي الدور الاول لكل المحافظات.
- سيتم رفع نتيجة كل محافظة فور نزولها مباشرة.
- قم بالضغط على ايقونة “تنزيل” الموجودة مقابل المحافظة.
- خلال دقائق سيتم تحميل النتيجة ويمكنك البحث بسهولة عن اسم الطالب.