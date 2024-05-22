مبروك مقدماً.. نتائج السادس الابتدائي الرصافة الاولى 2024 العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

تتزايد كل لحظة عملية البحث عن نتائج السادس الابتدائي الرصافة الاولى 2024 العراق لأن الطلاب تترقب ظهور النتائج منذ انتهاء الامتحانات، حيث تعتبر تلك السنة الأولى التي تكشف الرصافة الأولى عن ظهور النتائج مبكراً قبل باقي محافظات العراق، على الرغم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الأولى مرتفع للغاية عن العام الدراسي الماضية، لكن الواضح أن هناك تغيير في أعمال التصحيح والمنظومة وهذا ما يساهم في إصدار النتائج بشكل أسرع بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد مباشرةً،

منذ أن كشفت الرصافة الاولى عن موعد اعلان النتائج نجد أن هناك بحث رائج على محركات جوجل الرسمية لأن الطلاب في حالة من التشوق لمعرفة نتائجهم والاطمئنان على مستقبلهم وحصاد العام الدراسي والاستعداد للانتقال لمرحلة جديدة، تابعوا معنا الفقرات التالية ونتعرف معاً على نتائج السادس الابتدائي الرصافة الاولى 2024 العراق.

نتائج السادس الابتدائي الرصافة الاولى 2024 العراق

اليوم الأربعاء الموافق 22 من مايو 2024 وبعد قليل سوف تصدر نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الرصافة الاولى العراق، وهذا ما أكدت عليه مديرية التربية والتعليم العراقية خلال التصريحات الأخيرة في نهاية امس الثلاثاء 21 من مايو، على أن تعتمد النتائج رسمياً في تمام الساعة 10 صباحاً والساعة 10.15 صباحاً ترفع النتائج عبر موقع نتائجنا وعبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الرصافة الاولى

يمكن للطلاب جميعاً أن يحصلون على نتائجهم بدون التوجه للمدرسة والوقوف في قائمة الانتظار لفترة طويلة، لذلك نوضح لكم الخطوات المطلوبة لمعرفة النتائج كاملة والتي تأتي على النحو التالي: