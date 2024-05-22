نتيجة السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول الرصافة وعموم المحافظات موقع نتائجنا 

نتيجة السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول الرصافة وعموم المحافظات التي يمكنكم الحصول عليها من موقع نتائجنا الرسمي الذي أتاح النتيجة بصيغة PDF، رداً على تساؤلات الآلاف من طلبة وطالبات محافظة الرصافة الأولي وغيرها من المحافظات العراقية التي باتت تتساءل عن موعد ظهور النتيجة، إلى أن أعلنت الرصافة الأولي ظهور نتيجة 6 ابتدائي كأول محافظة عراقية تعلن عن نتائج السادس الإبتدائي.

نتيجة السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول الرصافة

كشفت وزارة التربية العراقية اليوم على منصتها الإلكترونية ظهور نتيجة السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأخير الدور الأول، بعد أن دامت مرحلة المراجعة والتصحيح لمدة 7 ايام تقريباً، ثم رصد الدرجات النهائية، ورفها إلكترونياً عبر موقع نتائجنا الموثق، كما تم رفع النتائج النهائية أيضا على موقع وزارة التربية العراقية، لذلك تستطيع التلاميذ معرفة النتائج اليوم في تمام الساعة 10 بتوقيت العراق.

استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق

بعدما أوضحت وزارة التربية العراقية توقيت ظهور النتيجة واتاحتها على عدة مواقع ومنصات إلكترونية، فلذلك تتمكن عزيزي المواطن معرفة النتائج النهائية من خلال النقاط ال 7 التالية:

أدخل أولا على موقع نتائجنا .

. قم بزيارة القائمة الرئيسية.

توجه مباشرة إلى أيقونة النتائج.

اختار نتائج الصف السادس الابتدائي.

يجب التأكد من الدور الأول ثم الفصل الدراسي الثاني.

تأكد من نتيجة السادس للعام الدراسي 2024.

التوجه إلى المحافظة التي تتبع إليها.

الضغط على أيقونة تنزيل.

انتظر بعد تنزيل ملف النتيجة بصيغة pdf ثم تصفح نتيجة مدرستك ومنها توجه احصل على نتيجتك، سيساعدك رقم الامتحان كثيراً في الاطلاع على النتيجة.