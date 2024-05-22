نتيجة نت.natega4dk.net.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

الألف من الطلاب في حالة ترقب وانتظار الآن للإعلان رسمياً عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024 التي كشفت المديريات التعليمية عن موعد اعتمادها، لقد انهى الطلاب الامتحانات منذ عدة أيام ولكن فريق الكنترول بمحافظة بورسعيد يتابع أعمال التصحيح أثناء تأدية الطلاب للامتحانات، بمعنى أن كل مادة ينتهي منها الطلاب كان يتم تصحيحها بشكل فوري لكي لا تتأخر النتائج في الظهور مثل السنوات الماضية، ويعتبر ما تقوم به المديريات التعليمية بمحافظة بورسعيد هذا العام إنجاز بالغ للغاية،

العد التنازلي للكشف عن نتيجة الشهادة الإعدادي قد بدأ ولن يتبقى سوى ساعات معدودة، وسوف يتم أولاً إعلان أسماء الطلاب الأوائل الذي يقوم بتكريمهم السيد اللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان محافظ بورسعيد، وبعد اعتماد النتائج يتم رفعها بشكل إلكترونياً لتسهيل الأمور على الطلاب، لذا عليكم متابعة التقرير التالي للتعرف على كيفية استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024

كشفت محافظة بورسعيد مساء الأمس الثلاثاء 21 من مايو 2024 عن موعد اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني للسنة الدراسية 2023-2024، بأن النتائج سوف يقوم اللواء عادل الغضبان باعتمادها مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 من مايو 2024 في تمام الساعة 9 مساءً، حيث تتم عملية الاعتماد في ظل حضور مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وأكدت المصادر بأن النتائج يتم رفعها عبر البوابة الرسمية للمحافظة فور اعتمادها مباشرةً، كما يتم رفعها كاملة عبر موقع نتيجة نت وهذا ما يسهل على الطلاب استخراجها ومعرفة الدرجات ونسب النجاح.

خطوات الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد

أخيراً وبعد طول انتظار تحصلون على نتائج الشهادة الإعدادية بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة لذا يرجى منكم اتباع الخطوات التالية:.