الآن مليون مبروك رابط.. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول متاحة في جميع المحافظات العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول في كافة المحافظات، بدأت النتائج بالظهور في تربية الرصافة، وسوف تلتها تربية الكرخ والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل وواسط ونينوى وذي قار، بالإضافة إلى باقي التربيات الأخرى في البلاد، و يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الوصول إلى نتائجهم عبر الروابط المخصصة لكل محافظة، والتي تم تنظيمها وتوفيرها لتسهيل عملية الاستعلام.

نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق

تعلن الآن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق تربية الرصافة الأولى، وستكون متاحة فور اعتمادها من قبل الجهات المعنية، وسوف نقوم بتحديث النتائج لحظة بلحظة لتشمل جميع المحافظات حال إعلانها، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة وبأسرع وقت ممكن.

إعلان جميع نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظات العراق

الرصافة الأولى: ظهرت نتائج تربية الرصافة الأولى. يمكن الاطلاع على النتائج التفصيلية من هنا.

المثنى: أعلنت مديرية تربية المثنى عن نتائج طلبة السادس الابتدائي. يمكن الاطلاع على رابط النتيجة من هنا.

واسط: أعلنت مديرية تربية واسط نتائج الامتحانات العامة لطلبة الصف السادس الابتدائي. يمكن الاطلاع على النتيجة من هنا.

بابل: أعلنت المديرية العامة لتربية بابل نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي. يمكن الاطلاع على النتيجة التفصيلية من هنا.

كربلاء: أعلنت تربية كربلاء نتائج اختبارات الصف السادس الابتدائي. يمكن الاطلاع على النتيجة التفصيلية من هنا.

الرصافة الأولى: ظهرت نتائج تربية الرصافة الأولى. يمكن الاطلاع على النتيجة التفصيلية من هنا.

بابل: أعلنت المديرية العامة لتربية بابل نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للدور الأول. يمكن الاطلاع على النتائج التفصيلية من هنا.

كربلاء: أعلنت تربية كربلاء نتائج اختبارات الصف السادس الابتدائي. يمكن الاطلاع على النتائج التفصيلية من هنا.

الرصافة الثانية: يمكن الحصول على النتيجة عبر الرابط المباشر من هنا.

الرصافة الثالثة: انتهت لجان الفحص من أعمال النتائج، ويمكن الآن الاستعلام عن النتائج من هنا.

ذي قار: نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للدور الأول متاحة الآن. يمكن الاطلاع على النتائج من هنا.

الكرخ الأولى: يمكن الاطلاع على النتائج التفصيلية لتربية الكرخ الأولى من هنا.

الكرخ الثانية: أعلنت المديرية العامة لتربية الكرخ الثانية نتائج الصف السادس الابتدائي. يمكن الاستعلام عن النتائج التفصيلية من هنا.

نيسان: أعلنت تربية نيسان نتائج الصف السادس الابتدائي. يمكن الاستعلام عن النتائج المباشرة من هنا.

النجف الأشرف: تم الإعلان رسمياً عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي. يمكن الاطلاع عليها من هنا.

أربيل: يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بتربية أربيل عبر الرابط المباشر من هنا.

ديالى: أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى نتائج الامتحانات العامة لطلبة السادس الابتدائي للدور الأول. يمكن الاطلاع على النتائج من هنا.

الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم الآن الوصول إلى نتائجهم عبر الروابط المخصصة لكل محافظة، والتي تم تنظيمها وتوفيرها لتسهيل عملية الاستعلام.