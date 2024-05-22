“رابط شغال نزلها pdf” إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالكرخ 1 و 2 وتوزيع الدرجات

تم الإعلان عن موعد نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالكرخ 1 و 2 وفي كل المحافظة، حيث أنه تقرر الإعلان عن نتائج امتحانات الدور الأول وذلك لعام 2024، كما أكدت وزارة التربية العراقية بتوفير وتجهيز المنصة الإلكترونية وذلك لعرض النتائج المعتمدة بشكل رسمي، لتسهل على الطلاب وأولياء الأمور البحث عن نتائج الدور الأول دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس.

إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالكرخ 1 و2

حرص الطلاب على الاجتهاد والمذاكرة خلال الفترات الماضية وذلك لأداء أفضل في الامتحانات، كما حرص الجميع على الاجتهاد خلال الفترة الماضية وذلك لتحقيق نتائج مبهرة، كما تسود حالة من التفاؤل وذلك مع ظهور النتائج المنتظرة وخاصة بعد الجهد الكبير المبذول طوال الفصل الدراسي الأول.

حيث أن وزارة التربية العراقية أعلنت عن نظام جديد لتوزيع نتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي، حيث أن الوزارة أطلقت إعلان نتائج طلاب كل محافظة بشكل منفصل.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 بالكرخ 1 و2

يتمكن الطلاب من الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بموقع وزارة التربية أو من خلال منصة نتائجنا أيضا، وذلك من خلال استخدام رقم الجلوس أو اسم الطالب الرباعي.

كما تم الحرص على توفير كافة الخدمات لكل طلاب الصف السادس الابتدائي وذلك من خلال توفير روابط الاستعلام عن النتائج المتاحة، متمنين لكل طلابنا التفوق والنجاح.

استعلام نتائج الصف السادس الابتدائي في الكرخ 1 و 2

أطلقت وزارة التربية العراقية روابط إلكترونية مخصصة للحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول الكرخ 1 و2 وبذلك من خلال إتباع بعض الخطوات التي من خلالها يتم الحصول على النتائج الدراسية المتاحة كالآتي :