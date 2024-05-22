يافرحة ما تـمت!!.. وقف معاش تكافل وكرامة لهذه الفئة من الشهر القادم “ممكن تكون انت منهم”

وقف معاش تكافل وكرامة لهذه الفئة، يبدو أن الأمر قد أثار اهتمام الناس وتساؤلاتهم حول أسباب توقف بطاقات صرف الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة، قد يكون السبب وراء ذلك هو تغيير في السياسات أو الشروط التي يجب تلبيتها للحصول على هذا الدعم، سيكون من المفيد البحث عن مصادر رسمية توضح السبب وتقديم الإجابات المحددة لهذه التساؤلات.

الفئات المستفيدة من الدعم

سيتم توسيع فئات المستفيدين من برامج التكافل والكرامة وفقًا لتعديلات جديدة في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، سيحصل الأسر المتعففة التي تتألف من الزوج والزوجة وأبناءهما، بالإضافة إلى العائلات المعالة والمتضررة، على دعم نقدي مشروط.

وقف معاش تكافل وكرامة لهذه الفئة ومن جانبه، سيتم منح الدعم النقدي غير المشروط للأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة شديدة، والمسنين، والنساء اللواتي لا يعيلن أحدًا، والأيتام، وأبناء الرعاية اللاحقة، وبعض الفئات الأخرى مثل قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين، والإناث غير المتزوجات.

وقف معاش تكافل وكرامة لهذه الفئة

هذه هي المعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الشروط التي يتم بها وقف معاش تكافل وكرامة لهذه الفئة