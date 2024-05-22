ظهرت رسميا بالاسم .. نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق الدور الاول الرصافة عبر موقع نتائجنا الوزاري

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق يبحث عنه الطلاب بكثرة منذ أن انتهوا من أداء الامتحانات، حيث أتم المشرفين هذه المهمة ويؤكدون أن في الوقت الحالي يتم تصحيح الإجابات طبقًا لنموذج الإجابة الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم وتحرص الوزارة على أن تسير عملية التصحيح – دقة وذلك لأن هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية في حياة الطلاب لأنها آخر مرحلة في التعليم الابتدائي في جميع المحافظات، ويبدأ بعدها الطالب الانتقال لمرحلة دراسية جديدة ونوضح في السطور التالية خطوات الاستعلام عن النتائج وتحميلها.

نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق

تهتم وزارة التربية والتعليم بالعراق بتوقير نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2024 بطريقة الكترونية حتى تساعد على تسهيل عملية الاستعلام عنها، وتقدم هذه الخدمة بشكل مجاني عبر منصاتها الرسمية واتباع مجموعة من الخطوات البسيطة نوضحها في السطور التالية:

في البداية قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق.

أو التوجه مباشرة إلى موقع نتائجنا.

ثم سجل الدخول عن طريق كتابة الاسم وكلمة السر.

بعد ذلك انقر على نتائج الامتحانات الابتدائية.

حدد الصف الدراسي واختر المحافظة التي يعيش بها الطالب.

ثم سجل بياناته مثل الاسم ورقم الجلوس في الأماكن الخاصة بذلك.

ثم بعد ذلك اضغط على زر الإستعلام.

انتظر ثواني حتى تظهر النتيجة بالتفصيل.

تستطيع تنزيلها على جهازك والاحتفاظ بها كما يمكنك طباعتها.

متى يتم إعلان نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول 2024؟

سيتم توفير نتيجة السادس الابتدائي 2024 في العراق 2024 على المنصات الرسمية التابعة للوزارة سواء الموقع الرسمي الخاص بها أو من خلال منصة نتائجنا، وذلك بعد أن تقوم جميع المحافظات بالانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة، حيث يقوم المدرسون المتخصصون في الوقت الحالي بالتصحيح ومراجعة الدرجات من أجل الحرص على أن تسير هذه العملية بكل عدالة ونزاهة لكي يحصل كل طالب على درجاته المستحقة، وبعد الانتهاء ستقوم المديريات التعليمية باعتماد النتيجة ورفعها على المواقع الإلكترونية وبعدها ستعلن رسميًا عن ظهورها.