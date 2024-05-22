عــرض أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية| اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf كل المحافظات

مروان بدر تاريخ النشر
عــرض أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية| اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf كل المحافظات
عــرض أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية| اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf كل المحافظات

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يبحث الكثير من الأسر في العراق عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024، حيث تُعتبر هذه الخدمة محدودة للفئات التي تستوفي شروط الحصول عليها. تمكن منصة “مظلتي” المخصصة من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية الأسر من الاطلاع على الأسماء الموافق عليها لتلقي الدعم، مما يتيح لهم التحقق من الاستحقاق بشكل مباشر عبر الإنترنت.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أُطلق رابط منصة “مظلتي” من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية لتسهيل الوصول إلى معلومات المساعدات الاجتماعية عبر الإنترنت، يمكن للمستفيدين الاطلاع على عناوين المساعدات واتباع خطوات بسيطة لاستعراض وتنزيل قوائم الأسماء بصيغة PDF، بما في ذلك تحديد رمز الاستعلام واختيار رقم الوجبة والدفعة المطلوبة.

الفئات المشمولة بالرعاية

شروط الحصول علي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 تشمل:

عــرض أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية| اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf كل المحافظات
  1. أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
  2. أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد على الأقل.
  3. أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 سنة للرجال، وبين 15 و55 سنة للسيدات.
  4.  عدم امتلاك أي ممتلكات أو تأمين صحي أو اجتماعي، وأن يكون مسجلًا في الشؤون الاجتماعية.
  5. أن تكون الأسرة ذات دخل شهري ضعيف ومن الأسر المحتاجة.
  6. أن تكون العائلة بلا معيل رسمي أو يكون أحد أفرادها يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية، وفقًا لدراسة تجريها الوزارة.

استعلام اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكنك استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

  1. قم بالدخول إلى منصة مظلتي عبر الرابط المخصص.
  2.  انقر على الزر المخصص لهيئة الرعاية الاجتماعية.
  3.  اختر أيقونة أسماء الرعاية الاجتماعية.
  4. حدد الوجبة الأخيرة التي تود الاستعلام عنها.
  5. أدخل بياناتك بشكل صحيح في الحقول المخصصة لهذه الوجبة.
  6. انقر على زر الاستعلام.
  7. بمجرد ظهور الكشوفات التي تحتوي على الأسماء، انقر على أيقونة التحميل.
  8. بعد تحميل الملف، قم بالاطلاع على الاسم الذي ترغب في الاستعلام عنه.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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