رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس بوابة الازهر الشريف الترم الثاني 2024

تم الإشارة من قبل المعاهد الأزهرية إلى نتائج الصف الأول الثانوي الأزهري لعام 2024 بإشراف وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك بعد اعتمادها من الأزهر الشريف. تم توفير النتائج إلكترونيًا لجميع الطلاب في المعاهد الأزهرية. أعلنت الوزارة أنه سيتم اعتماد نتائج الامتحانات بعد انتهاء عمليات التدقيق والرصد والمراجعة في جميع المعاهد الأزهرية، ومن المتوقع أن تنتهي تلك العمليات خلال أسبوعين من بدايتها للحصول على نتائج الطلاب قبل بدء الفصل الدراسي الثاني. ينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن نتائجهم، ومع انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، سيكون بإمكان الطلاب التعرف على النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية أو من خلال المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الإعدادية الأزهرية

إليك جدول امتحانات الإعدادية الأزهرية لعام 2024:

امتحان الفقه وامتحان اللغة العربية (نحو وصرف): الأربعاء، 15 مايو 2024. امتحان القرآن الكريم وتجويده وامتحان الثقافة الإسلامية: الخميس، 16 مايو 2024. امتحان اللغة العربية (المطالعة والنصوص وفنون الكتابة) وامتحان الهندسة: السبت، 18 مايو 2024. امتحان أصول الدين (التفسير والحديث) وامتحان الدراسات الاجتماعية: الأحد، 19 مايو 2024. امتحان أصول الدين (التوحيد والسيرة) وامتحان العلوم: الإثنين، 20 مايو 2024. امتحان الجبر والتربية الفنية وامتحان الحاسب الآلي: الثلاثاء، 21 مايو 2024. امتحان اللغة الإنجليزية وامتحان المستوى الرفيع: الأربعاء، 22 مايو 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية طريقة للطلاب للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميًا من وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني. إليك خطوات الاستعلام: