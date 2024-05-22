زيادة نصيبك في الزيت وسكر!!.. حقيقة اضافة 100 على بطاقة التموين شهر يونيو + قائمة بأسعار السلع

تشهد مصر موجة بحث واسعة حول إمكانية إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين في يونيو 2024، نظرًا لأهمية برامج التموين للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية. هذه الزيادة المحتملة تمثل خبرًا مهمًا يثير تساؤلات حول تأثيرها على الحياة اليومية للأسر المصرية، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في لقاء تليفزيوني أن الأخبار المنتشرة على المواقع الإلكترونية بشأن إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين غير صحيحة، وشدد على أن أي إعلان عن زيادات في بطاقات التموين سيتم من خلال الصفحة الرسمية للوزارة أو القنوات الفضائية المتخصصة.

اضافة المواليد علي بطاقة التموين

ناقش وزير التموين، علي المصيلحي، موضوع إضافة مواليد جدد إلى بطاقات التموين، والذي يتيح حقيقة اضافة 100 على بطاقة التموين شهر يونيو اوأوضح القرارات التالية:

سيتم إضافة عدد من المواليد إلى بطاقات التموين من خلال مكاتب التموين في جميع أنحاء الجمهورية. يمكن فقط لبعض الفئات إضافة أبنائهم، وهم: مستفيدو برنامج تكافل وكرامة، حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء، أبناء المطلقات والأرامل، وأبناء أصحاب المعاشات الذين يقل دخلهم الشهري عن 2000 جنيه.

حقيقة اضافة 100 على بطاقة التموين شهر يونيو

حقيقة اضافة 100 على بطاقة التموين شهر يونيو حيث لا توجد تعتبر السلع التموينية جزءًا أساسيًا لضمان حياة كريمة للمواطنين في مصر، حيث تعمل وزارة التموين على توفيرها بأسعار مناسبة رغم الأزمات الاقتصادية. تتضمن هذه السلع:

1السكر: 12.60 جنيه للكيلوجرام.

الزيت: 30 جنيه لزجاجة بحجم 800 مل.

المرقة: 6 جنيه للعبوة.

المكرونة: 15.5 جنيه للكيس 800 جرام، و7.75 جنيه للكيس 400 جرام.

الفول: 9 جنيه لعبوة نصف كيلو.

الدقيق: 18 جنيه للكيلو.

السمن: 36 جنيه لعبوة 800 جرام.

الشاي 5 جنيه لعبوة 40 جرام.

الصلصة 8 جنيه لعبوة 300 جرام.

المربى: 16 جنيه لعبوة 450 جرام.

الجبن 4.5 جنيه لعبوة 125 جرام.

الملح 1.25 جنيه لعبوة 300 جرام.

الصابون 3 جنيه لقطعة 80 جرام للمواعين.

الويفر 2.75 جنيه للعبوة.

الطحينة 3.75 جنيه لظرف 140 جرام.

القهوة 4 جنيه لظرف 18 جرام.

البسكويت 1.5 جنيه للعبوة السادة.

يمكن الحصول على هذه السلع من منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تضمن توفرها بكميات كافية وأسعار معقولة، مما يساعد في مواجهة غلاء الأسعار خاصةً لمحدودي الدخل.