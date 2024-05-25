حجز شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بهذه الطريقة فقط

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 لمحدودي الدخل قد أعلنته مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث أكدت مراعاة الصندوق لجعل أسعار وشروط حجز الشقق ملائمة للمواطنين. لم يتم تحديد أسعار الطرح الجديد بعد، ومن المقرر أن تكون وفقاً للأسعار التي سيتم الاتفاق عليها، وذلك بمراعاة حركة أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ، مع زيادة قيمة الدعم النقدي للفئات ذات الدخل المنخفض عند تحرك الأسعار.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي

لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 لمحدودي الدخل، يمكن اتباع الخطوات التالية:

متابعة طروحات وزارة الإسكان.

شراء كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وقراءتها.

التعرف على المدن التي يتضمنها الإعلان.

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي. تسجيل البيانات الخاصة بالراغب في الحجز من خلال حساب خاص.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 لمحدودي الدخل عن 21 عامً.

يجب أن يكون المتقدم لحجز الشقق من مواليد المحافظة أو العاملين بها أو المقيمين بها.

لا يحق للمتقدم الحصول على أكثر من وحدة سكنية.

في حالة حصول الزوجة على وحدة، لا يحق للزوج التقدم لحجز وحدة سكنية.

يجب دفع مبلغ جدية الحجز وفقًا للإعلان.

في حال استفادة المتقدم بأي دعم من الدولة، لا يحق له التقدم مرة أخرى.

يتم تحديد طرق سداد مقدم حجز الشقق من قبل وزارة الإسكان، سواء كانت الوحدات استلام فوري أو على نظام 3 سنوات.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 لمحدودي الدخل كما يلي:

يصبح بإمكانك أن تقوم بحجز شقق الاسكان الاجتماعي إذا توافرت الشروط التالية: