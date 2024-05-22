اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني 2024 برقم الجلوس فقــط

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد خلال ساعات، بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة. وقد أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على فيسبوك أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيعتمد النتيجة الأربعاء الموافق 22 مايو 2024. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم باستخدام رقم الجلوس، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 لمحافظة بورسعيد، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم مع الدرجات.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

سيظهر على الرابط المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية درجات كل طالب في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية بالإضافة إلى المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024، حيث أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتائج الشهادة الإعدادية بعد ساعات قليلة من انتهاء الامتحانات، لتكون بورسعيد أول محافظة تعلن نتائجها.

حضر الإعلان الدكتورة هالة عبد السلام، نائب وزير التعليم، وعدد من القادة التعليميين. بلغت نسبة النجاح العام الماضي 75.04%، ويعود ذلك إلى التصحيح الإلكتروني باستخدام نظام بابل شيت الجديد، الذي يُستخدم في بورسعيد فقط للمرحلة الإعدادية. يهتم طلاب الصف الثالث الإعدادي بمعرفة موعد بدء امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية لتنظيم أوقاتهم بشكل أفضل.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي

تعتبر مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بورسعيد الوحيدة على مستوى الجمهورية التي يُطبق فيها نظام البابل شيت لطلاب الشهادة الإعدادية. بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق هذا النظام في العام الدراسي الماضي في بورسعيد، تمهيدًا لتعميمه على مستوى البلاد، يساهم نظام البابل شيت في سرعة ظهور النتائج، حيث تُصحح أوراق الطلاب إلكترونيًا في غضون ساعات قليلة باستخدام أجهزة مخصصة لذلك.

ويمكن استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد من خلال هذه الخطوات: