نتيجة نـــت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد برقم الجلوس فقط الترم الثاني 2024 .. بالدرجــــات

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد، نقترب اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 في محافظة بورسعيد، تظهر النتائج بالدرجات لكل طالب في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية، بالإضافة إلى المجموع الكلي في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 في بقية محافظات الجمهورية تباعًا خلال الأيام القادمة، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كنترولات الشهادة الإعدادية. يتولى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 كل محافظ في منطقته، وليس وزير التربية والتعليم كما يعتقد البعض.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

خلال الفترة من 15 إلى 21 مايو الحالي، أدى حوالي 14 ألف طالب وطالبة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في محافظة بورسعيد، حيث تم توزيعهم على 69 لجنة امتحانية. وبعد انتهاء آخر لجنة امتحانية على مقرر مادة الدراسات الاجتماعية، بدأت ترقب الطلاب وأولياء الأمور لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد التي ستُعلن قريباً، وستحدد مجموع كل طالب وأسماء المنقولين للدور الثاني.

يُعتبر نظام البابل شيت الذي يتم تطبيقه في بورسعيد من النظم التي تساعد في ظهور النتائج بسرعة كبيرة، حيث يتم تصحيح أوراق الاجابات بسرعة عبر أجهزة إلكترونية مخصصة. من المتوقع أن تظهر نتائج الإعدادية في بورسعيد يوم الخميس 23 مايو كأقصى تقدير، أو يوم الأحد 26 مايو.

نتيجة الشهادة الاعدادية

سيتم عرض نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني 2024 لجميع الطلاب في جميع المدارس يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 في تمام الساعة 9:00 مساءً. يمكنك معرفة الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج من خلال النقاط التالية: