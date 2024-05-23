طريقة عمل خلطة السبع بهارات بطعم وريحة زمان بأسرار العطارين

واحدة من أهم المكونات التي تعطي الطعام مذاقًا رائعًا وهي خلطة السبع بهارات، حيث يعتمد عليها الكثير من الطهاة في كافة أنحاء العالم وكذلك ربات البيوت، كما أنها من الخلطات الخاصة بالمطاعم ويعود ذلك إلى أنها مجموعة من التوابل والأعشاب ذات نكهة عالية ورائحة قوية، مما يجعل الكثير من السيدات يبحثن عن كيفية تحضير البهارات السبعة في المنزل دون الحاجة لشرائها من عند العطار، أيضًا خلطة البهارات السبعة تختلف من بلد لآخر حسب الخلطات الخاصة بهم.

خلطة السبع بهارات

خلطة السبع بهارات تختلف مكوناتها من بلد إلى أخرى حسب الخلطات الخاصة بكل بلد، ولكن في الوطن العربي تتكون البهارات السبعة من مجموعة متنوعة من البهارات والأعشاب الطبيعية ذات الرائحة القوية، مما يجعلها تعطي للطعام مذاقًا رائعًا جدًا، وهي كالآتي:

فلفل أسود: ملعقة كبيرة.

بابريكا: ملعقة كبيرة.

كزبرة: ملعقة كبيرة.

ثوم بودرة: ملعقة كبيرة.

بصل بودرة: ملعقة كبيرة.

كمون: ملعقة كبيرة.

شطة: ملعقة كبيرة.

خطوات خلطة البهارات السبعة

تعد البهارات السبعة هي كنز في كل مطبخ، حيث أنه لا يمكن لأي مطبخ الاستغناء عنها في تحضير أشهى وألذ المأكولات والتي منها المندي والبرياني والأرز البخاري وغيرها من المأكولات الأخرى، حيث أنه سر كل مطعم وجميع الطهاة، وتتمثل خطوات تحضيرها خطوة بخطوة فيما يلي: