طريقة عمل الرنجة المدخنة في المنزل بأفضل طريقة وعلي اصولها

مع دخول فصل الصيف خاصةً يذهب الكثير من المصريين لشراء الرنجة والفسيخ، حيث أنها من العادات المشهورة جدًا لديهم، كما يقوم المصريين بتناولهم أيضًا في عيد الفطر، بالإضافة إلى أنه توجد العديد من الوصفات الشهية التي يتم تحضيرها بواسطة الرنجة، ومنها طريقة الرنجة المدخنة الشهية اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة دون الحاجة للكثير من المكونات، وتعد أيضًا من الوصفات المفضلة لكل صغير وكبير.

طريقة الرنجة المدخنة

طريقة الرنجة المدخنة هي واحدة من أشهى وصفات الرنجة اللذيذة التي يحبها كل صغير وكبير، كما أن طريقة تحضيرها في غاية السهولة ولا تحتاج لوقت طويل، حيث تعد الرنجة من المأكولات المفضلة للكثير من المصريين يفضلون دائمًا تناولها في عيد الفطر وشم النسيم، وتتمثل الطريقة فيما يلي:

الرنجة المخلقة: ½ كيلو.

طماطم مقطعة مكعبات: ½ كيلو.

بصل يتم تقطيعه إلى مكعبات.

جزر مبشور.

الخيار مقطع.

طحينة: كوب.

عصير ليمون: كوب.

زيت: 3 ملاعق.

خل: 3 ملاعق.

القليل من الملح، والكمون، والشطة.

خطوات تحضير طبق الرنجة المدخنة

تعد الرنجة واحدة من أفضل المأكولات التي يحبها الكثير من المصريين، كما أنها نوع من الأسماك المدخنة ويفضل المصريين تناولها في الأعياد مثل شم النسيم، ولذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها في المنزل، وتتمثل الخطوات فيما يلي: