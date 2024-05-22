(استعلــمـ) نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة الدور الاول ملازمنا { نجاح} وزارة التربية ملفات جوجل درايــف

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع بسهولة على نتائج السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 من خلال موقع وزارة التربية الرسمي. يتعين عليهم زيارة الموقع وإدخال رمز التحقق، ثم تسجيل الدخول وملء البيانات المطلوبة للاستعلام عن النتائج بكل سهولة. وزارة التربية أكدت التركيز على الدقة والسلامة أثناء الامتحانات، وأشارت إلى جهودها لضمان نزاهة النتائج من خلال لجان التصحيح، مما يعكس التزامها بتوفير تعليم ذو جودة عالية وضمان العدالة في التقييم.

نتائج السادس الابتدائي

هذه المرحلة السادسة للصف الابتدائي في العراق تعتبر حاسمة للطلاب حيث تؤثر على مسارهم الأكاديمي المستقبلي وزارة التربية العراقية أكدت أن النتائج ستُعلن قريبًا على موقعها الرسمي، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها بسهولة، الوزارة أيضًا أكدت سلامة الامتحانات دون تسجيل أي شكاوى، وأشارت إلى أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عبر زيارة الموقع الرسمي واتباع الخطوات المعتادة، وفقًا لمصادر موثوقة، من المقرر الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي في العراق اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

موقع نتائجنا الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

يمكن للطلاب العراقيين الاطلاع على نتائج السادس الابتدائي 2024 من خلال موقع “نتائجنا”وذلك وفقا لتلك الخطوات البسيطة: