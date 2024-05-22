وحش الطريق” مواصفات جينيس GV80 2024 الكورية الفاخرة

جينيسيس GV80 2024 هي الإضافة الجديدة والمبهرة لعائلة جينيسيس، العلامة التجارية الفاخرة المستقلة عن هيونداي منذ عام 2015، هذه السيارة هي أول SUV من جينيسيس، وهي تجمع بين الفخامة والأداء في فئة الدفع الرباعي الفاخرة، كما تتألق مواصفات جينيس GV80 2024 بتصميم داخلي وخارجي رائع، وتشكيلة ألوان زاهية، وابتكارات تقنية تظهر مهارة وتقدم الصناعة الكورية الجنوبية، لذلك سوف نستعرض معكم من خلال السطور القادمة أبرز مواصفات جينيس GV80 2024.

مواصفات جينيس GV80 2024

سيارة جينيس GV80 2024 هي سيارة دفع رباعي فاخرة من شركة جينيسيس، وهي العلامة التجارية الفاخرة لشركة هيونداي، تتميز هذه السيارة بتصميم أنيق وديناميكي، ومحرك قوي وعالي الأداء، وتقنيات متطورة ومبتكرة، وتتمثل أبرز مواصفات جينيس GV80 2024 فيما يلي:

تتوفر السيارة بعدة فئات، بريستيج 2.5T، وبريميوم 2.5T، وبريميوم 3.5T، ورويال 3.5T.

تأتي السيارة بمحرك بنزين توربيني 2.5 لتر، أو محرك بنزين V6 مزود بشاحن توربيني 3.5 لتر، وقد يكون إما دفع خلفي أو دفع كلي.

تتمتع السيارة بنظام التعليق الذكي الذي يتمكن من قراءة الطريق عبر الكاميرا الأمامية للحصول على تجربة قيادة سلسة ومثالية وآمنة.

تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس مقاس 14.5 بوصة تتيح التحكم في كل كماليات السيارة، مع إمكانية التحكم باللمس في مكيف الهواء.

تضمن السيارة سلامة الركاب بواسطة 10 وسائد هوائية، وتنبيه بوجود راكب في المقاعد الخلفية، مع الحفاظ على المسار وتنبيه السائق، ونظام مثبت السرعة الذكي.

سعر سيارة جينيس GV80 2024

بعد أن تعرفنا على مواصفات جينيس GV80 2024، دعونا نتعرف من خلال هذه الفقرة على سعر سيارة جينيس GV80 2024 في أسواق المملكة العربية السعودية، وحسب نتائج البحث أن يخلف سعر هذه السيارة حسب الفئة والمواصفات، وتتمثل فيما يلي: