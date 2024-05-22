ظهرت هسة!.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جميع محافظات العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن صدور أخر وجبات الرعاية الاجتماعية المتمثلة في الوجبة السادسة، فضلاً عن أن الوزارة كانت حريصة على إعلان هذه الوجبة أمام جميع المواطنين في عموم المحافظات، لكي يتحصلوا على الدعم المادي التي يتم توفيره أمام الجميع، إلا أن الجميع في الوقت الحالي ينتظرون الوجبة السابعة التي تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات في العراق، ومن المتوقع أن يتم صدورها في الساعات القادمة.

لينك اسماء الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

وعن الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-

التوجه إلى منصة مظلتي التي وفرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في خانة الدخول.

ليتم اختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

بعد ذلك يُرجى إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض الكشوفات المشمولة بالرعاية.

موعد صدور الوجبة السابعة من الرعاية

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة من المتوقع صدورها في الأيام القليلة المقبلة، بحيث يتعرف عليها جميع المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن هذه الوجبة تشمل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المالي التي وفرته الوزارة أمام كافة المتقدمين، لكي يتحصلوا عليها في دولة العراق، مما سيتم رفع جميع الكشوفات عبر منصة مظلتي عقب صدورها مباشرة.