خيار مثالي لمحبي السفر.. مواصفات سيارة هوندا بايلوت موديل 2023

تعد سيارة هوندا بايلوت موديل 2023 أحد أبرز السيارات المتطورة التي تعتبر خيارًا مثاليًا للعائلات والمسافرين على حد سواء، كما تتميز هذه السيارة بتصميم عصري أنيق وجذاب، مما يجعل الكثيرين يبحثون بشكل دائم عن مواصفات سيارة هوندا بايلوت موديل 2023، وسعرها في المملكة السعودية، حيث توفر بالسيارة لك تجربة قيادة مريحة للغاية، لذلك دعونا نتعرف بشكل تفصيلي عن أبرز مواصفات سيارة هوندا بايلوت موديل 2023.

مواصفات سيارة هوندا بايلوت موديل 2023

تعتبر سيارة هوندا بايلوت موديل 2023 واحدة من أبرز السيارات الحديثة المتطورة، تصنف هذه السيارة عائلية فاخرة، تقدم لك تجربة قيادة رائعة من حيث السلامة والراحة والأمان، كذلك التصميم الخارجي والداخلي متميز ويختلف عن باقي السيارات الأخرى، وتتمثل مواصفاتها فيما يلي:

لدى السيارة محرك V6 تبلغ سعته نحو 3.5 لتر ينتج 280 حصان و 355 نيوتن متر من عزم الدوران.

من مميزات السيارة أنها تعمل بنظام دفع أمامي أو رباعي.

صممتها الشركة بثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لثمانية ركاب.

كما تحتوي على شاشة ترفيهية قياسها 9 بوصات وشاشة عرض لوحة العدادات قياس 10.2 بوصة.

مزودة بمصابيح LED أمامية وخلفية ونهارية.

تقدم ميزات متقدمة للسلامة والراحة مثل فتحة السقف البانورامية، والشحن اللاسلكي، والعرض على الزجاج الأمامي.

سعر سيارة هوندا بايلوت موديل 2023 في السعودية

في إطار حديثنا عن مواصفات سيارة هوندا بايلوت موديل 2023، سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على سيارة هوندا بايلوت موديل 2023 في السعودية، حيث يختلف السعر حسب الفئة ونظام الدفع، وتتمثل الأسعار في المملكة السعودية حوالي: