عاجل.. صدور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عموم محافظات العراق

ساعات قليله وسيتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول بجميع محافظات العراق، لذا تزايد الأسئلة حول مواقع البحث الإلكتروني عن معرفة الموعد المحدد، قد صرحت وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بالصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء الموافق 22 مايو، أيضا أضافت بان يستطيع جميع الطلاب معرفة نتائجهم عبر البحث في موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، او الموقع الرسمي الخاص بنتائجنا عبر الإنترنت سنوضح لكم جميع التفاصيل اللازمة تابعونا.

كيفية استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول بالعراق

في البداية: قم بالبحث من نافذة جوجل كروم بالبحث عن الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقي.

سيتم إظهار عدة مواقع خاصة بالوزارة.

قم بفتح أول موقع، ثم انقر علي أيقونة النتائج.

ادخل في نافذة البحث نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول.

يتطلب منك إدخال الاسم، الرقم الامتحاني.

ثم اضغط علي خانه الاستعلام.

علي الفور سيتم إظهار النتيجة.

الموعد المحدد للإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول بالصف السادس الابتدائي بالعراق 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول اليوم الموافق 22 من شهر مايو الجاري، سيتم رفعها علي المواقع الرسمية التابعة لوزارة، بمجرد إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني، لذا يتمكن الجميع من معرفة نتيجته دون الذهاب إلي المدارس.