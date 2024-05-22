وزارة المالية.. استعلام رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة

أتاحت وزارة المالية العراقية، إمكانية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي بلغت قيمتها الـ 100 ألف دينار عراقي، من قبل مجلس الوزراء العراقي، فضلاً عن أن هذه الرواتب تمثل أهمية كبيرة للعديد من المواطنين في كافة المحافظات، بالإضافة إلى توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائمة لكافة الأشخاص المتقدمة، ويمكنك الإستعلام عن رواتب الشهر الجديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تتمثل أبرز خطوات القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة المالية العراقية الرسمي.

ليتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في الخانة المطلوبة.

على أن يتم اختيار خدمة الإستعلام عن الرواتب.

بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالشخص المتقاعد.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم عند ذلك عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

ما هي شروط التقديم في هيئة التقاعد؟

ولكي يتم قبول كافة الطلبات المقدمة للحصول على رواتب المتقاعدين في العراق، لابد من انطباق مجموعة من الشروط وهي كالأتي:-