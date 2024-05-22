بسرعة سجلي واقبضي 8000 دينار.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024

تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر من أكثر المنح المالية التي حققت أهدافها وهي توفير المساعدة والدعم للمرأة التي لا يتوفر لها دخل ثابت، وتهتم الكثير من السيدات بالجزائر بمعرفة كافة التفاصيل المختلفة بخصوص المنحة من رابط التسجيل والشروط وغيرها، حيث أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل أن تلك المنحة جاءت لمساعدة المرأة الماكثة في البيت على سد احتياجاتها اليومية وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الوضع الراهن في البلاد، وخلال هذا التقرير سوف نطلعكم عن المزيد من التفاصيل بخصوص هذا الشأن.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت من أبرز الوسائل التي تساعدهم على المعيشة وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها، ويمكن لأي امرأة جزائرية التسجيل للحصول على تلك المنحة فقط عليها اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل “هنا“.

اختيار أيقونة الخدمات.

يتم تحديد منحة المرأة الماكثة في البيت.

الضغط على زر التسجيل في المنحة.

يتم إضافة كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصصة لها وبشكل صحيح.

يتم الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الضغط على زر إرسال الطلب.

يتم متابعة حالة الطالب من خلال المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية.

شروط استحقاق منحة المرأة الماكثة في البيت

كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل بدولة الجزائر عن بعض الشروط والمعايير الخاصة بمنحة المرأة الماكثة في البيت، والتي يجب أن تنطبق على السيدات المتقدمة للحصول على المنحة، وتلك الشروط هي: