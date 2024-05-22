“مين اللي سرق الجزمة” اضبط الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بأعلى جودة

استطاعت قناة وناسة للأطفال أن تخطف الأنظار لها وتكون هي الأولى والأفضل بين قنوات الأطفال العربية، فهي مميزة جداً بمحتواها الخاص بها والذي تناشد الصغار من خلالها وتحديداً أغاني لولو المحبوبة، حيث تقدم القناة عبر شاشتها مجموعة من الأغاني المختلفة والأناشيد الشيقة والمفيدة جداً للأطفال، فالقناة تعمل على توفير المتعة والمرح للأطفال بشتى الطرق كما أنها تعلمهم الكثير من الأمور المهمة في حياتهم، وخلال هذا التقرير نقدم لكم أحدث تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعي المختلفة فتابعونا 2024.

تردد قناة وناسة 2024

تعتبر قناة وناسة من أفضل القنوات عند الأمهات والآباء، حيث تمتلك القناة مكتبة مليئة بأفلام الرسوم المتحركة التي تجذب الاطفال في الفئات العمرية المختلفة، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة من الأغاني الشيقة بالرسوم المتحركة وتحديداً شخصية لولو المرحة فأغلب أغاني القناة حول شخصية لولو، حيث تعلم القناة الأطفال الكثير من الصفات الجميلة وأهمية التحلي بتلك الصفات وتعلمهم السلوكيات الصحيحة، بالإضافة إلى أنها لها دور كبير في تنمية القدرات عند الأطفال.

تردد قناة وناسة على النايل سات 2024

تقدم قناة وناسة محتواها الرائع والهادف والأمن على الأطفال على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع، بالإضافة إلى توفير المحتوى بجودة عالية للبث للاستمتاع بأفضل صوت وصورة، وباستمرار تقوم إدارة القناة بتحديث ترددها لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في البث، وتردد قناة وناسة الجديد هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11340.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات

يمكن استقبال قناة وناسة بشكلها الجديد على القمر الصناعي العرب سات من أي مكان بالوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط وهذا من خلال التردد التالي: