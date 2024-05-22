أخيراً ظهرت… نتائج الحركة الانتقالية المغرب 2024 الخطوات والمستندات المطلوبة

نتائج الحركة الانتقالية المغرب 2024، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد لعام 2024-2025 يشعر المعلمون في كافة أنحاء المملكة المغربية بالترقب والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل حماس واهتمام، يعتبر العام الدراسي المقبل فرصة لتحقيق النجاح والتطور في المنظومة التعليمية ومن الأمور التي ينتظرها المعلمون بفارغ الصبر هي الحصول على نتائج الحركة الانتقالية التي تمثل خطوة هامة في مسارهم المهني، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في المغرب تولي أهمية بالغة لتوفير الوسائل التي تسهل على المعلمين الحصول على نتائج الحركة الانتقالية بسهولة ويسر وذلك من خلال توفير رابط خاص يتيح لهم الاستعلام عن نتائجهم بكل يسر وسرعة.

نتائج الحركة الانتقالية المغرب 2024

يسعدنا أن نقدم لكم رابط استعلام نتائج الحركة الانتقالية للعامين الدراسيين 2024-2025، قامت وزارة التربية والتعليم الأولي بتوفير رابط للاستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية للسادة والسيدات المديرين ومديرات المؤسسات التعليمية ومديري الدراسة في المؤسسات العامة للتعليم، وقد أكدت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة رسميا عبر موقعها الرسمي إليكم الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها لمعرفة نتائج الحركة الانتقالية:

زيارة موقع وزارة التربية الوطنية المغربية من هنا. النقر أو الضغط على رابط نتائج الحركة الانتقالية 2024-2025. إدخال الرقم التعريفي وكلمة المرور في الحقول المخصصة. الاطلاع على الطلب بعد تسجيل الدخول.

الوثائق المطلوبة للتقديم نتائج الحركة الانتقالية

نحن هنا لتقديم أهم الوثائق المطلوبة للتقديم نتائج الحركة الانتقالية والتي تم تحديدها كما يلي: