احلامك كلها هتتحقق بالمليون… ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 ، مسابقة الحلم تعد من أكبر وأشهر المسابقات في الوطن العربي ، حيث تتميز بجوائزها القيمة التي تصل إلى مجموع ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دولار أمريكي على مدار العام، تحظى هذه المسابقة بشعبية واسعة وإقبال كبير من المشاركين، الذين يتطلعون إلى تحقيق أحلامهم من خلال الفوز بإحدى الجوائز المتاحة.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم متوفرة للمشتركين في مختلف الدول العربية حيث تختلف الأسعار والشبكات المتاحة حسب كل دولة.

للمشتركين في مصر يمكنهم الاشتراك عن طريق إرسال الرسالة 95458.

في المملكة العربية السعودية يتم تقديم خدمة الاشتراك بسعر 6.9 ريال ويمكن لمشتركي STC إرسال الرسالة 858888 أما مشتركي Mobily فيمكنهم إرسال الرسالة 650444 ومشتركي Zain فيمكنهم إرسال الرسالة 755505.

في المغرب يمكن للمشتركين استخدام الأرقام التالية لشبكة Maroc Telecom 9669، ولشبكة INWI 9669.

من جانبها تقدم تونس رقم الاشتراك الموحد 85988 لجميع الشبكات.

في الأردن يمكن لمشتركي Zain إرسال الرسالة 94099 ولمشتركي Orange إرسال الرسالة أيضا 94099.

في الإمارات يمكن لمشتركي Etisalat إرسال الرسالة 5544 بينما يمكن لمشتركي DU إرسال الرسالة 3636.

في البحرين يتم تقديم الخدمة برقم الاشتراك 94000 لشبكات Zain وBatelco وSTC.

أما في فلسطين فيمكن لمشتركي Jawwal إرسال الرسالة 1625 ولمشتركي Oredo إرسال الرسالة 6144.

في العراق يمكن لمشتركي Zain إرسال الرسالة 2770 ولمشتركي Asiacell إرسال الرسالة 2266 ولمشتركي Korek إرسال الرسالة 2180.

أما في اليمن يمكن لمشتركي Sabafon وYou وYemen Mobile إرسال الرسالة 5222.

في سوريا يمكن لمشتركي Syriatel إرسال الرسالة 1565 ولمشتركي MTN إرسال الرسالة 1555.

في الكويت يمكن لمشتركي STC وZain إرسال الرسالة 4141.

مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا

توزع جوائز المسابقة على سحوبات منتظمة تُقام على مدار العام كل أسبوع، يتم إجراء سحب على جائزة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي ، مما يتيح للمشاركين فرصًا مستمرة للفوز بجائزة نقدية قيمة، بالإضافة إلى السحب الأسبوعي هناك أيضا سحب شهري تمنح فيها جائزة أكبر تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي وهو مبلغ كافي لتغيير حياة الفائز بشكل كبير