فرحي وضحكي أولادك طول اليوم.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات بجودة hd

تعتبر قناة توم وجيري من القنوات العربية التي يزداد البحث عنها بشكل كبير في التوقيت الحالي، وهذا بالتزامن مع إعلان إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات لتوفير محتوى بجودة عالية وصوت وصورة أوضح وأنقى، حيث تعتبر قناة توم وجيري من أفضل قنوات الأطفال والتي تقدم عبر شاشتها محتوى متنوع يجمع بين الأفلام الكرتونية الرائعة والبرامج التعليمية والأغاني الترفيهية، ولذلك سوغ نقدم لكم في هذا المقال أحدث تردد للقناة فتابعونا.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

بالرغم من وجود بعض القنوات الفضائية الخاصة بالطفل على الساحة إلا أن قناة توم وجيري حققت نجاحاً باهراً وتمكنت من تحقيق أكبر قاعدة جماهيرية، وهذا يرجع لاختيارها الدقيق لكل ما تقدمه عبر شاشتها والذي يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، ومن أجل الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة إليكم ترددها وهو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

وفرت قناة توم وجيري تردد خاص بها على القمر الصناعي العرب سات وهذا حتى يمكن متابعتها من أي مكان بالوطن العربي، والتردد الجديد للقناة هو:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكن ضبط التردد الجديد لقناة توم وجيري وتلك الخطوات هي: