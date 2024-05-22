“سليهم مع لولو وميدو” فرح النونو ونزل حالا تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة هي قناة تلفزيونية متخصصة في بث البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، حيث تهدف القناة إلى توفير بيئة آمنة وتعليمية للأطفال من خلال محتوى ممتع ومفيد يساعدهم على التعلم والنمو الشخصي، كما أن برامج قناة وناسة تتنوع بين الرسوم المتحركة التعليمية، والأفلام الوثائقية البسيطة التي تعرض معلومات عن العلوم والطبيعة، والبرامج التفاعلية التي تشجع الأطفال على المشاركة والتفاعل. تتضمن البرامج أيضًا فقرات ترفيهية موجهة للأطفال لتنمية مهاراتهم الاجتماعية والإبداعية.

نزل تردد قناة وناسة الجديد

تردد قناة وناسة يمكن أن يتغير باختلاف المنطقة والشركة الناقلة، لكن عادة ما تكون متاحة عبر الأقمار الصناعية الشهيرة والبث التلفزيوني الرقمي.

تردد القناة عبر النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة عبر قمر العرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تفاصيل إضافية حول قناة وناسة

قناة وناسة تعتبر واحدة من القنوات الرائدة في مجال بث البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال في العالم العربي، تسعى القناة إلى تقديم محتوى يتماشى مع احتياجات الأطفال في مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية.

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تعرف على أهم برامج قناة وناسة

من بين برامج قناة وناسة يمكن العثور على: