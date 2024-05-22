بالاسم “نتائج بكالوريا في سوريا 2024 حسب الاسم” .. LINK مباشرة لأهل دمشق وحلب

يبحث الكثير من طلاب البكالوريا في سوريا عن نتائج بكالوريا في سوريا 2024 حسب الاسم حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن اقتراب ظهور نتائج البكالوريا بعد نهاية عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم بدقة عالية خلال الأيام الأخيرة الماضية ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والادبي في سوريا تبدأ يوم الاحد القادم الموافق السادس والعشرين من شهر مايو الجاري ، ولهذا يستعد جميع الطلاب لدخول الامتحانات بالمذاكرة والجد والاجتهاد والتركيز في جميع المواد الدراسية.

نتائج بكالوريا في سوريا 2024 حسب الاسم

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن نتائج بكالوريا في سوريا 2024 حسب الاسم حيث يستطيع جميع طلاب البكالوريا وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج فور ظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية الالكتروني. ثم قم بالدخول عبر أيقونة “نتائج الشهادة الثانوية”. ثم قم بتحديد الفرع العلمي أو الادبي. ثم قم بتسجيل اسم الطالب. ثم اضغط علي “عرض النتيجة”. تظهر نتيجة الطالب بالنسبة المئوية ودرجات جميع المواد.

جدول امتحانات البكالوريا في سوريا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية للفرعين العلمي والأدبي وهو كالتالي.