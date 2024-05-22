بالاسم “نتائج بكالوريا في سوريا 2024 حسب الاسم” .. LINK مباشرة لأهل دمشق وحلب

يبحث الكثير من طلاب البكالوريا في سوريا عن نتائج بكالوريا في سوريا 2024 حسب الاسم حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن اقتراب ظهور نتائج البكالوريا بعد نهاية عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم بدقة عالية خلال الأيام الأخيرة الماضية ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والادبي في سوريا تبدأ يوم الاحد القادم الموافق السادس والعشرين من شهر مايو الجاري ، ولهذا يستعد جميع الطلاب لدخول الامتحانات بالمذاكرة والجد والاجتهاد والتركيز في جميع المواد الدراسية.
نتائج بكالوريا في سوريا 2024 حسب الاسم
ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن نتائج بكالوريا في سوريا 2024 حسب الاسم حيث يستطيع جميع طلاب البكالوريا وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج فور ظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية وذلك عن طريق الخطوات التالية.
- أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية الالكتروني.
- ثم قم بالدخول عبر أيقونة “نتائج الشهادة الثانوية”.
- ثم قم بتحديد الفرع العلمي أو الادبي.
- ثم قم بتسجيل اسم الطالب.
- ثم اضغط علي “عرض النتيجة”.
- تظهر نتيجة الطالب بالنسبة المئوية ودرجات جميع المواد.
جدول امتحانات البكالوريا في سوريا 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية للفرعين العلمي والأدبي وهو كالتالي.
- يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024 امتحان الفيزياء للفرع العلمي وامتحان الفلسفة للفرع الأدبي.
- يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الفرنسية والروسية.
- يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 امتحان مادة التربية الوطنية.
- يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 امتحان الرياضيات الفرع العلمي لامتحان الجغرافيا للفرع الأدبي.
- يوم يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية.