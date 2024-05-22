ظهرت حالًا “عبر نتائجنا MLAZEMNA “نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول” بالاسم فقط

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول ظهرت فعليًا في محافظة الرصافة الأولى، وفق الإعلان المقرر من وزارة التربية العراقية 2024، ولذلك فقد يمكنك أن تقوم بالاستعلام عنها رسميًا عبر الموقع الرسمي لنتائجنا بالعراق والحصول على النتيجة فورًا، لذلك يمكنك متابعة التفاصيل التي بداخل المقال والتعرف على خطوات الاستعلام بشكل رسمي وصحيح.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

بعد أن تم ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة الرصافة الأولى في العراق، فقد يمكنك التعرف على خطوات الاستعلام بشكل رسمي وذلك من خلال المعلومات التي سوف يتم سردها في النقاط التالية:

أولًا يجب أن تقوم بالدخول على موقع نتائجنا في العراق عبر هذا الرابط.

قم باختيار الصف الدراسي التي تريد النتيجة الخاصة به.

ثم عليك إن تقوم بإدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

بينما في الخطوة التالية سوف تتمكن من النقر على أيقونة عرض النتيجة.

سوف يتم عرض النتيجة لكم فورًا لجميع الطلاب التابعين لمدارس الرصافة الأولى فقط.

مواعيد عرض نتائج السادس الابتدائي عموم المحافظات 2024 دور أول

أولًا لن يتم الإعلان عن النتائج إلا فقط في محافظة الرصافة الأولى، بينما لن يتم الإعلان عن ظهورها في أي محافظات أخرى، ولكن من الموضح بأن ينتظر الجميع ظهور النتائج في بقية المحافظات من ضمنها الكرخ ونينوي والبصرة وكربلاء وصلاح الدين والكثير من المحافظات الأخرى في العراق، لذلك عليك أن تنتظر حتى يتم الأنتهاء من التصحيح في تلك المحافظات ويتم سردها للجميع على الفور، بالرقم الامتحاني لكافة الطلاب.