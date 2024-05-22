بعد تأجيل الصرف بعد العيد!! أعرف حالًا مواعيد صرف رواتب شهر يونيو بالزيادة 2024 .. حقيقة الموضوع أيه

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن مواعيد صرف رواتب شهر يونيو بالزيادة 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية خلال الأيام الاخيرة الماضية عن تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك ، حيث يبدأ صرف رواتب شهر يونيو يوم التاسع من يونيو 2024 ، وقد أتاحت وزارة المالية المصرية 5 أيام لصرف رواتب شهر يونيو حتى يتمكن جميع العاملين والموظفين بالحكومة المصرية من صرف رواتب شهر يونيو قبل بداية اجازة عيد الاضحى المبارك.

مواعيد صرف رواتب شهر يونيو بالزيادة 2024

يبدأ صرف رواتب شهر يونيو يوم التاسع من يونيو 2024 ويستمر حتى يوم 13 يونيو 2024 ، وذلك بعد تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو وهو الأمر الذي أثار فرح الكثير من الموظفين والعاملين بجميع قطاعات الدولة الحكومية ، وسيتم صرف الزيادات الجديدة على رواتب شهر يونيو والتي أقرها الرئيس السيسي خلال الشهور الأخيرة الماضية ، كما تم رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين في الدولة وذلك مع نهاية السنة المالية خلال شهر يونيو 2024.

جدول صرف رواتب شهر يونيو 2024

بعد تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 قبل عيد الاضحي المبارك يبحث الكثير من الموظفين عن جدول صرف رواتب شهر يونيو وهو كالتالي.