عاجل ظهرت الان.. بالرابط والخطوات استعلم عن نتيجه الصف السادس الابتدائي في العراق 2024

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور في جميع محافظات العراق إعلان نتائج اختبارات الدور الأول للصف السادس الابتدائي، بعد انتهاء الامتحانات يوم الأحد الماضي الموافق 19 مايو وقد أشارت وزارة التربية العراقية إلى جهودها المستمرة لضمان أمن وسلامة وتركيز الطلاب خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى الحفاظ على السرية والشفافية أثناء عمليات التصحيح وتوزيع الدرجات لمزيد من التفاصيل يمكن مطالعة باقي فقرات المقال.

وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية أنها أتمت جميع أعمال التصحيح والتدقيق للاختبارات، وتقوم حاليا بجمع وجدولة الدرجات وستعلن النتائج بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تظهر دفعة واحدة في جميع المحافظات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق

ترددت أخبار عن ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في بعض محافظات العراق، وأن باقي المحافظات ستظهر نتائجها خلال الساعات القليلة القادمة وفقا للجدول الزمني المحدد من الوزارة لكن وزارة التربية العراقية نفت هذه الأخبار وأوضحت أن النتائج لم تظهر في أي محافظة بعد، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الرسمي فور صدورها يذكر أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن النتائج من خلال موقع “نتائجنا”، إلا أن هذا الموقع غير معتمد من قبل وزارة التربية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس 2024

كما وفرت الوزارة رابطا نشطا للاستعلام عن النتيجة، ويمكن القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: