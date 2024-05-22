ياترى كام يوم؟! إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2024 .. وحقيقة صرف الرواتب بعد العيد!

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأيام الاخيرة الماضية عن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص حيث تختلف عدد أيام إجازات القطاع الحكومي عن القطاع الخاص حيث تقل عدد أيام اجازة القطاع الخاص عن القطاع الحكومي ، وخلال السطور التالية نكشف عن عدد أيام اجازة عيد الاضحى المبارك في القطاع الخاص ، حيث من المحدد أن يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق السادس عشر من يونيو 2024 ،وقد أعلنت وزارة العمل خلال الساعات الأخيرة الماضية عن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والتي نكشف عنها خلال السطور التالية.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

اعلنت وزارة العمل عن موعد بداية إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص وذلك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 وتمتد حتى يوم الخميس الموافق 21 يونيو 2024 ، ويبدأ العمل الرسمي بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك يوم السبت الموافق 23 يونيو 2024 ، ويعتبر عيد الاضحي من أهم مظاهر احتفال أعياد المسلمين ، وينتظره جميع المسلمين بفارغ الصبر ، وذلك لتعظيم شعائر الدين الإسلامي العظيم.

اجازة عيد الاضحى في البنوك 2024

وفقًا لقرار البنك المركزي المصري تبدأ اجازة عيد الاضحى في البنوك بداية من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وتستمر اجازة عيد الاضحى في البنوك لمدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس الموافق 21 يونيو 2024 ، ويستأنف العمل في البنوك بداية من يوم الأحد الموافق 24 يونيو 2024 ، ويستطيع جميع المواطنين مباشرة أعمالهم في جميع البنوك المصرية من ذلك اليوم.