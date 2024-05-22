المعهد القومي للبحوث يُعلن عن موعد عيد الأضحى في مصر 2024 .. شوف باقي كام يوم

خلال الأيام الأخيرة الماضية ازدادت عمليات البحث عبر جميع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن موعد عيد الأضحى في مصر حيث من المحدد أن يوافق يوم عيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة 1445 يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يونيو 2024 ، ومن المتوقع أن تمتد اجازة عيد الاضحى هذا العام لمدة 9 أيام متتالية ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول اجازة عيد الاضحى المبارك 2024.

موعد عيد الأضحى في مصر

وفق توقعات الهيئة الفلكية يوافق يوم عيد الاضحى يوم السبت الاحد الموافق 16 يونيو 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن يوم وقفة عرفات يوم الحج الأكبر ووقوف المسلمين بصعيد جبل عرفات لأداء فريضة الحج يعتبر اجازة رسمية وهو الموافق يوم السبت الخامس عشر من شهر يونيو 2024 ، وتمتد اجازة عيد الاضحي المبارك حتى يوم الخميس الموافق 21 يونيو 2024.

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2024

بعد التعرف علي موعد عيد الاضحي المبارك يبحث الكثير من المواطنين والمسلمين في جميع البلاد العربي والاسلامي عن أجمل رسائل وعبارت التهنئة بيوم عيد الاضحي المبارك وذلك لإرسالها للأهل والأقارب والأحباب لتهنئة بيوم عيد الاضحي والذي يعتبر من أهم شعائر وأعياد المسلمين.