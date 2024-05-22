قيمة الفرد على بطاقة التموين بعد زيادة عيد الأضحى “أبشر هتصرف بيهم 4 زيت و3 سكر”

يتساءل الكثير من المواطنين في الأيام الأخيرة الماضية عن قيمة الفرد على بطاقة التموين بعد زيادة عيد الأضحى حيث يتوقع الكثير من المواطنين زيادة نصيب الفرد علي تموين شهر يونيو وذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك ، وحتى الان لم تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة جديدة على نصيب الفرد على بطاقة التموين ، وأن نصيب الفرد ثابت بقيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد علي البطاقة التموينية ، وخلال السطور التالية نكشف عن موعد صرف تموين شهر يونيو 2024.

قيمة الفرد على بطاقة التموين بعد زيادة عيد الأضحى

تبلغ قيمة الفرد على بطاقة التموين 50 جنيهًا فقط لا غير وذلك حتي الفرد الرابع علي البطاقة التموينية ، بينما يبلغ الفرد الخامس علي 25 جنيهًا ، ولم يتم زيادة نصيب المواطن على بطاقة التموين خلال السنوات الاخيرة الماضية وذلك رغم الكثير من طلبات النواب بمجلس النواب لزيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الغالبية العظمى من المواطنين المصريين.

موعد صرف تموين شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد صرف تموين شهر يوينو 2024 وذلك يوم السبت القادم الموافق 1 يونيو 2024 ومن المتوقع أن يستمر صرف تموين شهر يونيو لمدة شهر كامل ،ويستطيع جميع المواطنين صرف تموين شهر يوليو قبل اجازة عيد الاضحى المبارك والتي تبدأ يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه يتم توفير الكثير من السلع التموينية بجميع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.