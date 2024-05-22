” فرحي البراعم “.. ترددات أهم قنوات الأطفال علي القمر الصناعي نايل سات 2024.. نزليها وسلي اولادك في الاجازة

hana masoud تاريخ النشر
” فرحي البراعم “.. ترددات أهم قنوات الأطفال علي القمر الصناعي نايل سات 2024.. نزليها وسلي اولادك في الاجازة

ترددات أهم قنوات الأطفال 2024، حصل الطلاب في معظم البلدان العربية على اجازة نهاية العام الدراسي وبدأ البحث عن الاجازة الصيفية مع المرح والمتعة مع قنوات الكرتون المميزة المحببة الى الاطفال واليوم سوف نتعرف على ترددات اهم القنوات الخاصة بالأطفال التي تقوم بعرض الأفلام الكرتونية وبرامج الأطفال الممتعة في السطور القادمة فتابعونا. 

ترددات أهم قنوات الأطفال علي القمر الصناعي نايل سات 2024

هناك عدد كبير من قنوات الأطفال التي تقوم بعرض الأفلام الكرتونية المميزة وبرامج الاطفال الممتعة للأطفال والتي من خلالها يتعلم الأطفال العديد من المهارات، ومن أهم ترددات قنوات الأطفال ما يلي: 

القناةالقمر الصناعي الترددالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ 
سبيستوننايل سات 11766أفقي. 5/6
براعمنايل سات12015أفقي5/6
قناة كراميش نايل سات11823أفقي. 5/6
طيور الجنةنايل سات11785أفقي5/6
ماجدنايل سات11919أفقي. 5/6

 

ترددات أهم قنوات الاطفال على القمر الصناعي نايل سات 

ترددات أهم قنوات الأطفال
ترددات أهم قنوات الأطفال

هناك العديد من القنوات التي تبث ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات وهذه القنوات كالتالي: 

تردد قناة MBC 3 للأطفال

تعتبر قناة ام بي سي 3 للأطفال من أهم قنوات الأطفال واشهرها على الاطلاق وترددها هو: 

  • التردد: 11475.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة سبونج بوب

تعتبر قناة سبونج بوب من القنوات المحببة إلى الأطفال التي يأتي ترددها كالتالي: 

  • التردد: 12500.
  • الاستقطاب: V.
  • معدل الترميز: 27500.

تردد قناة هدهد

قناة هدهد تعتبر من القنوات التي لا يعرفها الكثير وذلك رغم أنها تقوم بعرض محتوى مميز للاطفال وترددها: 

  • التردد: 11641.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي هي قناة مخصصة للأطفال الصغار تقوم بعرض الأناشيد والأغاني للاطفال وترددها: 

  • التردد: 11396.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

تقوم قناة ميكي كيدز بعرض الأفلام الكرتونية وأفلام ديزني ويأتي ترددها كالتالي: 

  • التردد: 11526.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 8/7.
  • الاستقطاب: أفقي.
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hana masoud

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