” فرحي البراعم “.. ترددات أهم قنوات الأطفال علي القمر الصناعي نايل سات 2024.. نزليها وسلي اولادك في الاجازة

ترددات أهم قنوات الأطفال 2024، حصل الطلاب في معظم البلدان العربية على اجازة نهاية العام الدراسي وبدأ البحث عن الاجازة الصيفية مع المرح والمتعة مع قنوات الكرتون المميزة المحببة الى الاطفال واليوم سوف نتعرف على ترددات اهم القنوات الخاصة بالأطفال التي تقوم بعرض الأفلام الكرتونية وبرامج الأطفال الممتعة في السطور القادمة فتابعونا.

ترددات أهم قنوات الأطفال علي القمر الصناعي نايل سات 2024

هناك عدد كبير من قنوات الأطفال التي تقوم بعرض الأفلام الكرتونية المميزة وبرامج الاطفال الممتعة للأطفال والتي من خلالها يتعلم الأطفال العديد من المهارات، ومن أهم ترددات قنوات الأطفال ما يلي:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ سبيستون نايل سات 11766 أفقي. 5/6 براعم نايل سات 12015 أفقي 5/6 قناة كراميش نايل سات 11823 أفقي. 5/6 طيور الجنة نايل سات 11785 أفقي 5/6 ماجد نايل سات 11919 أفقي. 5/6

ترددات أهم قنوات الاطفال على القمر الصناعي نايل سات

هناك العديد من القنوات التي تبث ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات وهذه القنوات كالتالي:

تردد قناة MBC 3 للأطفال

تعتبر قناة ام بي سي 3 للأطفال من أهم قنوات الأطفال واشهرها على الاطلاق وترددها هو:

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة سبونج بوب

تعتبر قناة سبونج بوب من القنوات المحببة إلى الأطفال التي يأتي ترددها كالتالي:

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة هدهد

قناة هدهد تعتبر من القنوات التي لا يعرفها الكثير وذلك رغم أنها تقوم بعرض محتوى مميز للاطفال وترددها:

التردد: 11641.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي هي قناة مخصصة للأطفال الصغار تقوم بعرض الأناشيد والأغاني للاطفال وترددها:

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

تقوم قناة ميكي كيدز بعرض الأفلام الكرتونية وأفلام ديزني ويأتي ترددها كالتالي: