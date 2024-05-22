“المتعة مضمونة!” مع كول أوف ديوتي بتحديثاتها الجديدة.. حملها الآن وانطلق في مغامرة مثيرة!

لعبة كول أوف ديوتي من الألعاب المتاحة لجميع اصدارات الهواتف سواء الأندرويد أو الآيفون، فهي حصدت على شعبية واسعة وهذا ما دفع الشركة المطورة لها بعمل تحديثات وتطويرات جديدة، فهي واحدة من أشهر ألعاب القتال حيث تتميز بانتشارها الواسع وتقدم مزايا للاعبين مثل الأسلحة النارية المتقدمة ووجود ما يقرب من 120 لاعب في ساحة القتال، بالإضافة لهذه التحديثات أنه يوجد أجزاء مجانية مثل فريق الهيمنة والوضعيات الكلاسيكية، وفي السطور التالية سوف نوضح خطوات تحميل لعبة كول أوف ديوتي على أجهزة الآيفون والأندرويد.
خطوات تحميل لعبة كول أوف ديوتي على هواتف الأندرويد
يمكنك تنزيل لعبة كول أوف ديوتي على أجهزة الأندرويد من خلال الخطوات التالية:
- أولا الدخول على متجر جوجل بلاي.
- ثم ادخال اسم اللعبة في شريط البحث.
- ومن ثم انقر على زر “تحميل”.
- بعد الانتهاء من تحميل اللعبة قم بالضغط على زر “فتح”.
- ثم اطلع على البنود والتحديثات الأخيرة الخاصة باللعبة.
- اضغط على زر “موافق” لبدء التجربة.
كيفية تحميل لعبة كول أوف ديوتي على هواتف الآيفون
أصبح تنزيل لعبة كول أوف ديوتي سهل جدا على أجهزة الآيفون عن طريق القيام بالآتي:
- أولا تحميل اللعبة من تطبيق آب ستور بإدخال اسم اللعبة في شريط البحث.
- ثم النقر على زر تحميل.
- بعد ذلك قم بالضغط على زر فتح.
- اطلع على جميع الضوابط والتحديثات الأخيرة التي تم إضافتها للعبة.
- ومن ثم اضغط على زر موافق لبدء التجربة والاستمتاع بها.
- يقوم فريق Infinity Ward المطور للعبة بالإعلان عن تحديثاتها الجديدة خلال موقعه الرسمي، وهذا يزيد من معدل البحث على روابط تحميل اللعبة.