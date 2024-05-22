“المتعة مضمونة!” مع كول أوف ديوتي بتحديثاتها الجديدة.. حملها الآن وانطلق في مغامرة مثيرة!

لعبة كول أوف ديوتي من الألعاب المتاحة لجميع اصدارات الهواتف سواء الأندرويد أو الآيفون، فهي حصدت على شعبية واسعة وهذا ما دفع الشركة المطورة لها بعمل تحديثات وتطويرات جديدة، فهي واحدة من أشهر ألعاب القتال حيث تتميز بانتشارها الواسع وتقدم مزايا للاعبين مثل الأسلحة النارية المتقدمة ووجود ما يقرب من 120 لاعب في ساحة القتال، بالإضافة لهذه التحديثات أنه يوجد أجزاء مجانية مثل فريق الهيمنة والوضعيات الكلاسيكية، وفي السطور التالية سوف نوضح خطوات تحميل لعبة كول أوف ديوتي على أجهزة الآيفون والأندرويد.

خطوات تحميل لعبة كول أوف ديوتي على هواتف الأندرويد

يمكنك تنزيل لعبة كول أوف ديوتي على أجهزة الأندرويد من خلال الخطوات التالية:

أولا الدخول على متجر جوجل بلاي

ثم ادخال اسم اللعبة في شريط البحث.

ومن ثم انقر على زر “تحميل”.

بعد الانتهاء من تحميل اللعبة قم بالضغط على زر “فتح”.

ثم اطلع على البنود والتحديثات الأخيرة الخاصة باللعبة.

اضغط على زر “موافق” لبدء التجربة.

كيفية تحميل لعبة كول أوف ديوتي على هواتف الآيفون

أصبح تنزيل لعبة كول أوف ديوتي سهل جدا على أجهزة الآيفون عن طريق القيام بالآتي: