الآن الكرخ ✅ التربية تُحدد خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي بالاسم فقط الدور الأول 2024 من موقع epedu.iq وموقع نتائجنا

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي بالاسم أعلنت وزارة التربية العراقية أنها قد أتمت الاستعدادات لإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الدورة الأولى لعام 2024 في كافة المناطق حيث ستتاح النتائج عبر الإنترنت من خلال موقع الوزارة الرسمي والمنصات الإلكترونية المعتمدة وسوف تعلن الوزارة عن تاريخ إصدار النتائج فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات وتقوم بتفعيل الروابط الخاصة بنتائج الدور الأول على بوابات التربية الإلكترونية للمحافظات و هذا يمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الحصول على النتائج باستخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب بيسر وأمان دون الحاجة إلى زيارة المدارس شخصيًا.

موعد نتيجة السادس الابتدائي 2024

وزارة التربية في العراق أوضحت بأن إعلان نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي سيتم قريبًا في جميع مديريات التربية عبر المحافظات وذلك عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة وقد أشارت الوزارة إلى أنها قامت بتشكيل لجان تصحيح متخصصة تعمل بدقة عالية لضمان جودة التقييم وستنتهي هذه اللجان من تصحيح الأوراق ليتبع ذلك مراجعة دقيقة للنتائج.

كما صرحت بأن نتائج امتحانات العام الدراسي 2024 لن تعلن مركزيًا بل ستتولى كل محافظة إصدار نتائجها بنفسها بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي بالاسم والرقم

للوصول إلى نتائج الطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق يمكن اتباع الخطوات التالية: