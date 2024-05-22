حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي والفئات المستفيدة من الدعم 1445؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالات ايقاف معاش الضمان الاجتماعي وتعد تلك الحالات هو كل ما ما يخالف بنود وأحكام الصرف من برنامج الضمان الاجتماعي، حيث يوجه ذلك الدعم للفئات المحتاجة والمتعثرين والفقراء من أبناء المملكة العربية السعودية فقط وفقا لشروط الاستحقاق المعلن عنها، وفي حالة المخالفة لتلك البنود على الفور يتوقف الصرف.

حالات ايقاف معاش الضمان الاجتماعي

شارك برنامج الضمان الاجتماعي عدد من الحالات التي بموجبها يحدث وقف فوري للدعم، وتتمثل تلك الحالات في:

زيادة الراتب الشهري للمستفيد عن الحد المانع للضمان الاجتماعي.

في حالة وفاة المستفيد.

في حالة التحقق من تزوير المستندات والملفات والأوراق الرسمية.

عند التهرب من الالتحاق بوظيفة ما دون عزر قهري أو سبب واضح.

عند السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.

عند الحصول على ميراث أو أصول أو تحسن الدخل الشهري.

من هم الفئات المستفيدة من دعم برنامج الضمان الاجتماعي

يصرف الضمان الاجتماعي للفئات التالية: