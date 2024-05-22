حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي والفئات المستفيدة من الدعم 1445؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالات ايقاف معاش الضمان الاجتماعي وتعد تلك الحالات هو كل ما ما يخالف بنود وأحكام الصرف من برنامج الضمان الاجتماعي، حيث يوجه ذلك الدعم للفئات المحتاجة والمتعثرين والفقراء من أبناء المملكة العربية السعودية فقط وفقا لشروط الاستحقاق المعلن عنها، وفي حالة المخالفة لتلك البنود على الفور يتوقف الصرف.
حالات ايقاف معاش الضمان الاجتماعي
شارك برنامج الضمان الاجتماعي عدد من الحالات التي بموجبها يحدث وقف فوري للدعم، وتتمثل تلك الحالات في:
- زيادة الراتب الشهري للمستفيد عن الحد المانع للضمان الاجتماعي.
- في حالة وفاة المستفيد.
- في حالة التحقق من تزوير المستندات والملفات والأوراق الرسمية.
- عند التهرب من الالتحاق بوظيفة ما دون عزر قهري أو سبب واضح.
- عند السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.
- عند الحصول على ميراث أو أصول أو تحسن الدخل الشهري.
من هم الفئات المستفيدة من دعم برنامج الضمان الاجتماعي
يصرف الضمان الاجتماعي للفئات التالية:
- الحاصلين على الجنسية السعودية.
- المرأة بعد وفاة زوجها أو في حال طلاقها أو سفر زوجها وانقطاع أخباره.
- المرأة التي تعول أبناء.
- في حالة عدم وجود عائل للمرأة.
- من ينخفض دخله عن الحد المانع بقيمة خمسة آلاف ريال سعودي.
- الأبناء الأيتام في حالة وفاة الأب أو الأم أو كلاهما.
- أبناء السعودية في حال زواجها من رجل غير سعودي الجنسية.
- الحاملين لبطاقات التنقل داخل المملكة العربية السعودية بتاريخ ساري.
- الحاصلين على دعم حساب المواطن فلا يوجد تعارض بين صرف الدعم من الضمان الاجتماعي مع صرف الدعم من حساب المواطن.