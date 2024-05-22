“لا داعي للانتظار أكثر” اضغط على الرابط واستعلم نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024!

انطلقت امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق اليوم 21 من مايو مؤكدة الوزارة أنه بعد انتهاء الامتحانات ستبدأ في التصحيح ومن ثم مراجعة واعتماد النتيجة من قبل الجهات المختصة، وعلى الفور سيتم نشر النتيجة النهائية خلال موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا، كما وضحت طريقة الاستعلام عبر الرابط.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

للتعرف على نتائج الثالث المتوسط بعد إتمام التصحيح ومراجعتها واعتمادها قم بالخطوات التالية:

في البداية قم بالولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي العرقية من هنا .

ومن ثم اضغط على “خدمة نتائج الامتحانات”.

ثم حدد العام الدراسي واختر الفصل الدراسي “الفصل الدراسي الثاني”.

ومن ثم حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

قم بإدخال اسم الطالب رباعي وتأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم أضف رقم الجلوس بدقة.

وأخيرا اضغط على زر “عرض النتيجة”.

خطوات تقديم اعتراض على نتائج الثالث المتوسط

عند تقديم اعتراض على نتيجة الثالث متوسط لابد من القيام بالإجراءات الآتية: