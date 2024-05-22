HEre|..نتائجنا استعلام نتائج السادس الابتدائي الرصافة 1 الدور الأول 2024 بالرقم الامتحاني من موقع وزارة التربية ونتيجة.نت

نتائجنا استعلام نتائج السادس الابتدائي مع نهاية فترة الامتحانات لطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق والتي انتهت بتاريخ 19 مايو 2024 ينتظر الطلاب بشغف إعلان النتائج حيث تجرى عمليات التصحيح بدقة في جميع المحافظات ومن المتوقع إصدار النتائج في القريب العاجل وفي هذا المقال نعلمكم بالتفاصيل اللازمة لمعرفة نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2024 للطلاب في هذه المرحلة التعليمية.

نتائجنا استعلام نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول

للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الاول لعام 2024 في العراق يمكن اتباع الخطوات التالية::

الولوج إلى البوابة الإلكترونية نتائجنا المعنية بإعلان نتائج الطلاب.

البحث ضمن البوابة عن خيار نتائج الدور الأول 2024 والضغط عليه.

اختيار طلاب الصف السادس الابتدائي.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال البيانات المطلوبة وهي الاسم الثلاثي ورقم الجلوس في المكان المخصص لهما.

الانتظار قليلاً ليتم عرض النتائج على الشاشة.

توزيع درجات طلاب السادس الابتدائي الدور الاول

تم توزيع الدرجات على مواد الفصل الدراسي الأول لتلاميذ السنة السادسة الابتدائية للعام 2024 على النحو التالي:

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية يضاف 100 درجة.

مادة التربية الدينية 100 درجة.

مادة العلوم مخصص لها 100 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية مائة درجة.

الدرجة الإجمالية 500 درجة.

لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

مع انتهاء الاختبارات في الهيئات التعليمية العراقية تجري عملية تقييم الأوراق الامتحانية في العديد من الأقاليم ومن المتوقع إعلان النتائج عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية على منصات مثل فيس بوك و Telegram، حيث ستنشر الروابط التي تمكن من الاطلاع على نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2024 لطلاب الصف السادس الابتدائي و الكشوفات المتاحة بصيغة pdf تشتمل على أسماء الطلاب والنقاط التي حصلوا عليها في كافة المقررات الدراسية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.