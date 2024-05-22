noow|..نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة الاولى بالرقم الامتحاني 2024 الدور الأول+رابط موقع وزارة التربية ونتائجنا

نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة الاولى أفادت دائرة التربية في منطقة الرصافة الأولى بالعراق بإصدار نتائج الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول وهي متاحة الآن عبر رابط PDF مباشر على Google Drive و تم توفير هذه النتائج للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية ومنصة نتائجنا كما أشارت وزارة التربية العراقية إلى أن نتائج جميع الإدارات التعليمية في المحافظات ستعلن فور الانتهاء من تصحيح امتحانات المرحلة الابتدائية.

أكدت الوزارة أنه تم تصحيح درجات طلاب السادس الابتدائي للدور الأول وضمان حصول كل طالب على نتيجتة وقد أعلنت مدارس الرصافة الأولى للصف السادس الابتدائي نسب نجاح عالية للدور الأول ويمكن الآن تحميل النتائج من خلال الروابط المتوفرة في هذا المقال في ملفات PDF.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة الاولى

أفادت وزارة التربية بأنها ستعلن قريبًا عن توقيت صدور نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي وستكون متاحة عبر المنصة الإلكترونية لمديريات التربية في الرصافة الأولى و يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الحصول على النتائج باستخدام رقم الجلوس مما لا يتطلب زيارة المدارس كما أشارت الوزارة إلى أن نتائج الامتحانات لن تعلن مركزيًا بل ستتولى كل محافظة نشر نتائجها بمجرد اكتمال عملية التصحيح.

طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي الرصافة الاولى الدور الأول

للحصول على نتائج السادس الابتدائي للدور الاول لعام 2024 يمكن اتباع الخطوات التالية: