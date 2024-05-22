فرحة النتائج! وزارة التربية والتعليم العراقية تتيح الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي لعام 2024 الدور الأول، حيث حددت الوزارة مواعيد الامتحانات، والتي بدأت في يوم 12 من مايو وانتهت يوم 19 مايو، ومع اقتراب موعد إعلان النتيجة وضحت الوزارة طريقة الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا باستخدام رابط الوزارة، وفي السطور التالية سوف نوضح هذه الخطوات..

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

يعتبر الصف السادس الابتدائي من أهم المراحل الحاسمة في مسيرة الطلاب، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2024:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “نتائج الاختبارات”.

ومن ثم تنتقل إلى الصفحة الرئيسية وعليك النقر على رابط الاستعلام عن النتائج.

ثم حدد المرحلة التعليمية “الصف السادس الابتدائي”.

ثم حدد “الفصل الدراسي الدور الأول”.

قم بتعبئة خانات (اسم الطالب، ورقم الجلوس).

حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة التي تنسدل أمامك.

ثم انقر على زر “استعلام” ليتم عرض النتيجة.

توزيع درجات مواد الصف السادس الابتدائي

فيما يلي تنويه عن توزيع درجات المواد الدراسية المقررة على الصف الدراسي الابتدائي 2024:

100 درجة (امتحان اللغة العربية).

100 درجة (اللغة الإنجليزية ).

100 درجة (التربية الدينية).

100 درجة (الدراسات الاجتماعية).

الاستعلام من موقع نتائجنا

يمكنك اللجوء إلى موقع نتائجنا الذي يمكنك بكل سهولة من الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 حيث أنه يقدم الخدمة بسرعة والنتائج مؤكدة وموثوق فيها من خلال الرابط وذلك إذا واجهت أي مشكلة أو ضغط على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.